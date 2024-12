Corrida de São Silvestre 2024

No dia 31 de dezembro de 2024, São Paulo se tornará o palco da 99ª edição da tradicional corrida São Silvestre, um dos eventos mais emblemáticos do pedestrianismo brasileiro. Milhares de corredores se reunirão para percorrer os 15 km pelas movimentadas ruas da cidade, celebrando a passagem do ano de maneira esportiva.

Para os participantes que adquiriram seus kits para a competição, é fundamental estar ciente dos procedimentos para a retirada. A distribuição dos kits ocorrerá em quatro dias distintos, com início sempre às 9h. O horário de encerramento, no entanto, variará em cada dia.

Um total de 37.500 kits foi disponibilizado para os corredores que desejam participar deste icônico desafio. Os atletas serão categorizados em diferentes grupos: elite (masculino e feminino), geral (masculino e feminino) e pessoas com deficiência (PCD).

Abaixo, estão as informações detalhadas sobre as datas e o local para a retirada dos kits da São Silvestre 2024:

Datas e horários

27/12, 28/12 e 29/12 – das 9h às 20h

30/12 – das 9h às 18h

Local