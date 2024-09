Corrida de rua Centauro Desbrava chega em São Paulo

No dia 22 de setembro, São Paulo recebe mais uma etapa do Centauro Desbrava, circuito de corrida de rua promovido pela maior varejista de artigos esportivos da América Latina. O evento é uma parceria com a Fisia, distribuidora oficial da Nike no Brasil, e a X3M, empresa especializada em eventos esportivos. Juntas, as três gigantes do esporte, pertencentes ao Grupo SBF, oferecem corridas e caminhadas de 5 e 10 km. Para se inscrever no circuito de São Paulo, que acontece no dia 22 de setembro, com largada às 6:30h, no Shopping Metrô Itaquera, acesse o link.

As retiradas dos kits ocorrerão um dia antes (21 de setembro) na loja da Centauro do shopping Metrô Itaquera. Separados em três categorias diferentes os participantes podem escolher entre as opções:

Kit Desbravador R$ 89,90

1 número de peito (chip) + 1 medalha (somente para quem completar a prova);

Kit Desbravador Max – R$ 139,90

1 camiseta Nike + 1 gymsack + 1 número de peito (chip) + 1 medalha (somente para quem completar a prova);

Kit Desbravador Profissa – R$ 199,90

1 camiseta Nike + 1 gymsack + 1 meia + 1 boné + 1 número de peito (chip) + 1 medalha (somente para quem completar a prova).

No dia da retirada do kit (21), os inscritos terão acesso a descontos exclusivos em todos os produtos da Nike na loja da Centauro do Shopping Metrô Itaquera.

Para os três primeiros colocados das provas de 5km e 10km, tanto na categoria feminina quanto masculina, haverá as seguintes premiações: pontos do Spoint – plataforma esportiva de recompensas e fidelidade -, que podem ser trocados em compras na Centauro. E, para os campeões (feminino e masculino) das distâncias, um voucher de mil reais para compras no site da Nike.

O circuito de corrida de rua, no dia 22/09, contará com uma arena com diversas ativações para o público. Na área, os participantes poderão aproveitar a venda de açaí da Oakberry, degustar o Supercoffee, oferecido pelo Mundo Verde, e experimentar Whey Protein, preparado com os produtos Nutribullet.

A próxima prova acontecerá em Recife, no dia 13 de outubro. Confira no site todas as próximas corridas.

Serviço:

Retirada do Kit Centauro Desbrava São Paulo:

Dia: 21 de setembro, sábado

Horário: 10h às 20h, por ordem de chegada

Local: Loja da Centauro no Shopping Metrô Itaquera

Dia da corrida Centauro Desbrava São Paulo:

Dia: 22 de setembro, domingo

Largada: 7h

Local: Shopping Metrô Itaquera

Endereço: Av. José Pinheiro Borges – Itaquera, São Paulo