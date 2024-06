Corrida de obstáculos – Bronkos Race atrai atletas de todo país para Ribeirão Pires

Pelo segundo ano consecutivo, Ribeirão Pires sedia neste domingo (30), às 8h, a corrida de obstáculos Bronkos Race – etapa Freya. A corrida de temática viking, com 4 km de distância e mais de 20 obstáculos, acontecerá no Centro Hípico Amarelinho (Avenida Miro Atílio Peduzi, 945, Quarta Divisão).

Estão confirmados mais de 650 atletas de todas as regiões do Brasil, além de outros países como Peru e Argentina. A Bronkos Race é dividida em três categorias: elite (competitiva), open e kids (para crianças de 5 a 10 anos – com o percurso de corrida de 1,5 km e oito obstáculos).

Corridas com obstáculos são provas baseadas em treinamentos militares e exigem do competidor tarefas como correr por trilhas dentro da Mata Atlântica, rastejar sob lama, rastejar por baixo do arame farpado, passar por trincheiras, carregar bolas de cimento, pular muros, ultrapassar estruturas suspensas, a fim de testar a capacidade física, mental e moral. Neste ano, a prova terá 10 desafios novos.

A Bronkos Race é realizada pela equipe Bronkos, com o apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL). Para quem gosta de aventura e deseja assistir o desafio, a entrada é gratuita.

Serviço: Bronkos Race – Corrida de Obstáculos

Data: 30 de junho – Domingo, às 8h

Local: Amarelinho: Av. Miro Atílio Peduzi, 945, Quarta Divisão

Entrada gratuita para acompanhar a competição