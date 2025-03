Corrida de aniversário de Itanhaém

As inscrições para a tradicional Corrida de 493 anos de Itanhaém estão oficialmente abertas, oferecendo aos participantes a oportunidade de celebrar o aniversário da cidade por meio do esporte.

A corrida será realizada no dia 27 de abril e contará com duas modalidades: uma prova competitiva de 7 km e uma caminhada não competitiva de 4 km. Os interessados em participar têm até o dia 12 de abril para se inscrever, sendo que as vagas são limitadas.

O evento é promovido pela Associação do Grêmio Recreativo dos Servidores Públicos Municipais, em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. A largada está programada para às 7 horas da manhã, na Gruta Nossa Senhora de Lourdes, localizada na Praia do Sonho. O percurso seguirá ao longo da orla da praia, passando pelo Cibratel, e retornando ao ponto inicial.

Atletas de diversas idades, variando entre 15 e 70 anos, poderão competir nas categorias militar e corrida. Todos os que completarem a prova receberão uma medalha como reconhecimento pela participação. Além disso, haverá premiações em troféus para os cinco primeiros colocados em cada faixa etária.

As inscrições podem ser feitas tanto individualmente quanto em grupos ou equipes. Para mais detalhes sobre o evento, os interessados podem entrar em contato com a organizadora Laura Lima pelo telefone (13) 99207-7817.