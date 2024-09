Corrida arrecada recursos para atendimentos pelo SUS no IBCC Oncologia

Outubro é o mês dedicado à prevenção do câncer de mama, também conhecido como Outubro Rosa. Em 2024, o IBCC Oncologia realizará mais uma edição da Corrida e Caminhada Contra o Câncer de Mama no dia 13 de outubro (domingo), a partir das 7h, no Parque do Ibirapuera, na capital paulista. O evento já está em sua 61ª edição e a expectativa é de que mais de 10 mil pessoas participem.

A corrida acontece em prol da Campanha “O Câncer de Mama no Alvo da Moda”, que gera recursos para o IBCC Oncologia, hospital filantrópico, localizado no bairro Mooca em São Paulo, referência no combate ao câncer de mama que atende principalmente pacientes do Sistema Único de Saúde.

A ação já reuniu mais de 210 mil pessoas desde o seu início em 1999, entre aqueles que participaram ou estiveram presentes para prestigiar o evento. A corrida terá caminhada de 3,5 KM e corrida de 5 KM e 10 KM. O evento também tem o patrocínio da Cosan, o copatrocínio da Britânia e Drastosa, e o apoio da Chamex, Centro Universitários São Camilo, Smartfit, Exchange Informática, Supermercado PegPese, e Nutry, com realização do pelo IBCC Oncologia com a campanha O Câncer de Mama no Alvo da Moda, além da organização da Sagaz Esportes.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de mama é o tipo mais incidente em mulheres, no entanto, quando diagnosticado precocemente possui uma chance de 95% de cura.

“A realização da corrida é um momento especial para enfatizarmos a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer”, destaca Márcio do Espírito Santo, Diretor Adjunto da Superintendência da região Sudeste.

O INCA acredita que, entre 2023 e 2025, surgirão cerca de 73 mil casos de câncer de mama no Brasil. Além disso, o instituto ainda aponta que São Paulo possui uma taxa de 56,37 casos para cada 100 mil mulheres.

Ainda dá para participar?

Para participar, é necessário se inscrever por meio do site oficial: https://corridaibcc.com.br/. As inscrições ainda estão à venda e os valores são revertidos para subsidiar o IBCC Oncologia, hospital que é referência no combate ao câncer. Nesse ano existem duas opções de kit para inscrição – o Kit Atleta, com direito a uma camiseta, uma sacochila, medalha pós-corrida, e o Kit Premium, com os componentes do Kit Atleta MAIS uma camiseta Rosa Finisher extra.

Criada em 1999, a Corrida e Caminhada Contra o Câncer de Mama já faz parte do calendário de milhares de pessoas, atletas ou não, que todos os anos vestem a camiseta estampada com o Alvo Azul, e participam do evento para comemorar a vida e a importância da prática regular da atividade física.

O IBCC já realizou edições do evento em mais de 10 cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Cuiabá, Blumenau, Brasília, Curitiba, Recife, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos, Florianópolis e Porto Alegre.

“A campanha dissemina a conscientização a respeito da importância da prevenção e detecção precoce do câncer de mama. 95% dos casos, quando diagnosticados nos estágios iniciais, têm chance de cura. Quem corre conosco, luta pelo pódio e pela conscientização sobre um dos tipos de câncer que mais atinge as mulheres”, finaliza Márcio do Espírito Santo.

Serviço 61ª Corrida e Caminhada Contra o Câncer de Mama

Dia: 13 de outubro de 2024 (domingo) a partir das 7h

Local: Parque Ibirapuera

Valor da inscrição 3º Lote:

Kit Atleta R$119,90 + taxa de serviço

Kit Premium R$164,90 + taxa de serviço