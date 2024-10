Corrida Cartoon no RJ terá reciclagem de copos plásticos utilizados pelos pequenos atletas

A 5ª edição da Corrida Cartoon que acontece no próximo domingo, dia 20, no Monumento aos Pracinhas, no Parque Eduardo Gomes, na capital carioca, terá uma ação especial de sustentabilidade do Movimento Plástico Transforma. Durante o evento, realizado pelo Cartoon Network e organizado pela Yescom, será feita a coleta dos copos plásticos utilizados para reciclagem, que retornarão para a sociedade em forma de novos produtos.

Ao longo do percurso serão distribuídos aos participantes cerca de 36 mil copos plásticos que, após o consumo da água, são descartados nas vias. Os copos descartados serão coletados e transportados até uma cooperativa de catadores, onde serão beneficiados com a retirada dos lacres de alumínio e enfardados. Posteriormente, serão levados para a recicladora, onde os copos darão origem à matéria-prima reciclada.

Para Simone Carvalho, integrante do grupo técnico do Movimento Plástico Transforma, “essa parceria com a Yescom tem um impacto ainda maior por se tratar de uma ação com crianças, pois elas podem multiplicar o conhecimento em suas casas e escolas, além do potencial de comprometimento a longo prazo com o descarte correto e a reciclagem.”

Com foco especial no público infantil, a ação vai promover a conscientização para a destinação adequada dos copos plásticos descartados durante o evento, além de destacar a importância da reciclagem e da economia circular. “Estamos ajudando a formar uma nova geração mais consciente e comprometida com a sustentabilidade, o que gera um efeito positivo para a cadeia e em toda a sociedade”, finaliza a executiva.

Além da coleta dos copos plásticos, o Movimento Plástico Transforma realizará uma ativação na corrida. Os participantes e seus familiares serão convidados a responder um pequeno quiz sobre reciclagem. Quem acertar poderá rolar uma roleta e concorrer a diferentes prêmios. A ação já teve sucesso na cidade de São Paulo, durante a Corrida Cartoon que aconteceu no último domingo, 13 de outubro.

A iniciativa faz parte de uma parceria de oito corridas da Yescom, que acontecerão até o início do próximo ano. A primeira foi na corrida 1ª SportTV Run, em São Paulo, em 8 de setembro, depois na corrida Batman e Batgirl Run Series SP, realizadas em 14 de setembro. As próximas serão: 8ª ICESP Run (SP), 25ª Volta da Pampulha (BH), 3ª Corrida de Natal SP e 18ª Meia Maratona Internacional de São Paulo.

Serviço:

Evento: Corrida Cartoon

Quando: 20 de outubro

Onde: Monumento aos Pracinhas, no parque Eduardo Gomes (Rio de Janeiro)

Horário: a partir das 9h