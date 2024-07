Correios ultrapassa marca de 1.000 caixas inteligentes em todo o Brasil

Os Correios atingiram na última semana a marca de 1.000 caixas inteligentes em funcionamento no País. O equipamento resolve um antigo problema da estatal: conseguir realizar a entrega em condomínios e prédios residenciais sem portaria. A Caixa de Correio Inteligente é composta de armários com compartimentos de variados tamanhos onde as encomendas são depositadas pelo carteiro para serem retiradas depois pelo destinatário. Dessa forma, a entrega é realizada já na primeira tentativa, mesmo se o destinatário estiver ausente no momento da visita do carteiro.

O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, comemorou os números. “Vivemos um momento de transformação dentro dos Correios, em que usamos a tecnologia para oferecer serviços mais modernos e realizar as entregas de que as pessoas e as empresas precisam, onde quer que estejam”, afirma.

Outra vantagem do modelo é a praticidade. O carteiro faz sua identificação no equipamento por meio de uma chave eletrônica, seleciona um compartimento compatível com o tamanho do pacote a ser entregue e informa a unidade residencial do destinatário. O morador recebe um aviso via mensagem de texto e identifica-se utilizando a chave eletrônica recebida. O equipamento libera o acesso ao compartimento correspondente, permitindo a retirada do objeto com comodidade e segurança, 24 horas por dia e em qualquer dia da semana.

“Acho um serviço muito prático e seguro, fácil de manusear”, afirma Renata Rodrigues Bezerra, moradora de um condomínio atendido pela Caixa de Correio Inteligente em Marília, no interior paulista. Para ela, o maior benefício é não depender de um funcionário para retirar as encomendas, já que passa a maior parte do tempo fora de casa. Opinião compartilhada pelos moradores Antônio Olímpio Pedroso e Maria Dirce, de um condomínio também com Caixa de Correio Inteligente em Curitiba, no Paraná. Eles elogiaram o serviço, destacando a regularidade na entrega de encomendas.

Os estados com maior número de caixas inteligentes em funcionamento são: São Paulo, com 441, Santa Catarina (172), Rio Grande do Sul (119), Paraná (70) e Minas Gerais (40).

Como contratar o serviço – O condomínio residencial interessado deve conhecer o termo de condições de prestação do serviço disponível no site dos Correios, onde consta também a lista de empresas credenciadas para instalação.

Com o equipamento instalado, é necessário que um representante do condomínio entre em contato com os Correios para solicitar a visita técnica e formalizar o início da entrega por meio desses dispositivos. Vale frisar que o modelo é válido somente para condomínios residenciais sem portaria presencial ou com portaria remota. A venda, a instalação e a manutenção dos armários são de responsabilidade do fornecedor credenciado.

