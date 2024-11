Correios reúne marcas para anúncio da Black Friday Brasil 2024

Os Correios promoveram nesta quinta-feira (31) o evento Black Friday Brasil 2024. Realizado na capital paulista com transmissão pelo canal da estatal no Youtube, o painel reuniu as maiores empresas da cadeia de comércio eletrônico do País. Entre as expectativas para a edição deste ano estão o crescimento de 10% em relação a 2023 e o anúncio de descontos progressivos pelas marcas, que podem chegar a até 80% em produtos.

“Junto com todos os clientes, parceiros e empregados dos Correios, vamos fazer desta Black a Black das Blacks”, afirmou o diretor de operações dos Correios, Paulo Penha. De acordo com ele, a expectativa é de crescimento de 10% em relação a 2023, com a movimentação de R$ 8 bilhões em negócios. “A atual gestão tem tido um olhar diferenciado e bem preocupado com relação à implementação de novas tecnologias e com foco na redução da emissão de carbono”, complementou, destacando a aquisição de mais de 40 mil smartphones [usados pelos carteiros nas entregas] para esta Black Friday, além de veículos elétricos e da automação de equipamentos. “A gestão tem tido essa visão de viabilizar, modernizar e ajustar as operações logísticas dentro dos Correios, capitaneada pelo presidente Fabiano Silva”, frisou o dirigente. Penha ressaltou ainda a preparação dos Correios com relação às equipes e aos equipamentos e a atuação da estatal como integradora nacional e importadora de objetos.

No painel, mediado pela influencer Andressah Catty e pela superintendente executiva de produtos dos Correios, Talita Martins, participaram o diretor Paulo Penha e o head de vendas dos Correios, Luis Fernando Lavoyer; o diretor de logística da Cainiao/Aliexpress, Willian Tang; a head procurement do Mercado Livre, Jéssica Nunes Silva Harzer; e o coordenador de logística da Arezzo&Co, Pedro Henrique Álvares de Abreu.

“Esta será a maior Black de todos os tempos, com descontos de até 30%”, destacou o head de vendas dos Correios, Luis Fernando Lavoyer. “Além dos descontos que os clientes com contrato com os Correios já têm em suas tabelas de preços”, emendou. Com essa promoção inédita e histórica, a quantidade de contratos quase triplicou em relação ao ano passado. Lavoyer falou do escritório de comércio eletrônico da estatal, especializado em tráfego pago, frete grátis e mídias sociais, e que está à disposição de todos os clientes nesta Black Friday.

O executivo da Aliexpress chamou a atenção para as três ondas de promoções no mês de novembro. Segundo ele, há o esquenta Black Friday, o 11/11 – data que marca o Dia do Solteiro e a BF chinesa – e a BF propriamente dita. “A operação vai fluir pelos Correios, em quem temos confiança e garantia de prazo”, ressaltou Tang. Ele destacou ainda o aumento de volume na Black Friday, especialmente no dia 11 de novembro. “Passamos de oito aviões cargueiros para 14, com equipes dedicadas a dar retorno a cada momento e com cuidado no detalhe para resolver eventuais falhas”, exemplificou.

De acordo com ele, na edição de 2024, haverá descontos de 80% em produtos, além de descontos progressivos e de mercadorias a R$ 7,99 com frete grátis. Entre as dicas para os consumidores, Tang orientou baixarem o app da companhia e ficarem de olho na principal promoção, que começa às 5h do próximo dia 11.

“Os Correios são um parceiro importante do Mercado Livre, que nos ajudam a fazer a melhor e a mais rápida entrega do Brasil”, afirmou a executiva da companhia, Jéssica Nunes Silva Harzer. Ela chamou a atenção para a campanha “Tá na mão”, com o desbloqueio de cupons para aproveitar as ofertas. Referente ao mix preço e prazo, Jéssica enfatizou que ainda há apelo forte de preço. “As pessoas estão tendenciosas a esperar mais desde que tenham um preço competitivo”. E brincou: “mas isso não significa esperar dez dias”. A representante do ML falou também das estratégias de divulgação da empresa, que têm reforçado os atributos da geração Z, com a participação em videoclipes.

O coordenador de logística da Arezzo&Co, Pedro Henrique Álvares de Abreu, jogou o holofote nos desejos dos clientes. “É preciso perceber o que as clientes querem. Sapato [produto carro-chefe da companhia] não é algo que você compra a cada seis meses”, afirmou. De acordo com ele, como a companhia abarca muitas marcas, o desafio é entender esses públicos. Citou o trabalho de divulgação da Vans com os skatistas, da Ana Capri com a Virgínia e da Arezzo com a Sasha. Sobre a BF, ele entende que não é só oportunidade de preço, mas de prazo.” Combinação de preço e prazo vai dar match e a gente já se prepara com o time dos Correios!”, complementou. Quanto a eventuais falhas que podem ocorrer na logística de entrega, o importante, segundo ele, é que a empresa seja avisada com antecedência do incidente, para que seja transparente com o cliente, não causando frustração. “A gente entrega o sonho de pessoas”, frisou. Abreu comentou da fusão da empresa com o grupo Soma e Hering, formando o Azzas, o maior grupo de moda da América Latina.