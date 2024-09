Correios reduz emissões de gases de efeito estufa

Os números do inventário corporativo de 2023 mostram que os Correios têm contribuído com o objetivo de limitar o aquecimento global abaixo de 1,5º C, conforme estabelecido pelo Acordo de Paris, formulado na Conferência do Clima de 2009, a COP15, e assinado por mais de 195 países.

Este resultado significativo foi possível com a redução das emissões de gases de efeito estufa: no último ano, a estatal diminuiu em 27% as suas emissões em relação a 2013, quando se iniciou o monitoramento, e em 11% em comparação a 2021, ano-base adotado pela União Postal Universal (UPU).

Até agora, já foram realizados doze inventários, gerando dados que permitem buscar soluções e atuar efetivamente na redução da pegada de carbono e do aquecimento global. Para se ter uma ideia da grandeza das ações, desde o início das medições, em 2013, até o final de 2023, os Correios evitaram mais de 1,2 milhão de toneladas de dióxido de carbono, o que corresponde a preservar a vegetação nativa em uma área que totalizaria mais de 44 mil campos de futebol.

“Ao mesmo tempo em que os resultados das emissões de gases de efeito estufa dos Correios trazem bons resultados ao longo desses 10 anos, também nos apontam oportunidades de melhoria, alinhadas à agenda do Governo Federal e à atual estratégia da empresa”, destacou a diretora de Governança e Estratégia dos Correios, Juliana Picoli Agatte.

Em consonância com a prioridade do Governo Federal à transição ecológica, a Política de Sustentabilidade da estatal foi atualizada, compatibilizando o tripé da sustentabilidade (social, ambiental e econômico) com a agenda ASG. Em 2023, a sustentabilidade também foi incluída na identidade corporativa dos Correios e passou a ser um dos valores da empresa.

Sustentabilidade – As mudanças climáticas têm provocado eventos cada vez mais frequentes, como ondas de calor, secas, incêndios, inundações, deslizamentos e tempestades. Para alcançar resultados tão relevantes para a preservação ambiental e sustentabilidade do nosso planeta, um dos caminhos seguidos pelos Correios foi o processo de descarbonização. Ele ocorre por meio da mensuração, do monitoramento, do estabelecimento de metas e da implementação de iniciativas para reduzir a intensidade de carbono da economia, com parâmetros estabelecidos pelo GHG Protocol Brasileiro.

Dentre as ações para redução da pegada de carbono da empresa, destacam-se a gestão da frota própria, com renovação periódica, manutenção constante, uso preferencial de etanol para abastecimento e investimento em veículos elétricos; a gestão adequada dos resíduos, com destaque para o programa EcoPostal (doação de camisas de carteiros, malas e malotes inservíveis à empresa, mas em bom estado para serem transformados em outros objetos por entidades sem fins lucrativos); as compras e as construções sustentáveis; e as ações de eficiência energética, como a instalação de usinas fotovoltaicas em unidades.

Essa conduta vai ao encontro do objetivo estratégico de redução das emissões de gases de efeito estufa dos Correios. Ainda em andamento, o inventário de 2024 já aponta a continuidade desse trabalho, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa e contribuindo para a maturidade da governança corporativa, também objetivos estratégicos da estatal: o primeiro semestre deste ano registrou quase 9% de redução em comparação ao mesmo período de 2021, que é o ano-base para as metas de redução estabelecidas pela UPU e às quais temos superado.

Com relação à concorrência, a intensidade das emissões dos Correios está abaixo da identificada nas principais empresas do setor logístico, em termos da relação entre gramas de dióxido de carbono equivalente por real de receita (gCO2e/R$). O resultado registrado pela estatal no inventário de 2023 foi de 21,60 gCO2e/R$.

Entre os desafios para o futuro estão a redução das emissões em 30% até 2030, em relação a 2021, e a busca da certificação ouro pelo programa GHG Protocol Brasileiro. Nos últimos dois anos, a estatal recebeu o reconhecimento prata.Agenda A3P – Os Correios mantêm parceria com o governo federal na Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P). O programa do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima visa estimular a adoção de práticas sustentáveis dentro dos órgãos públicos, proporcionando reflexões sobre práticas do cotidiano, fortalecendo ações corporativas e, também, repensando a contribuição individual para assegurar a sustentabilidade ambiental do planeta. Após piloto realizado em algumas Superintendências Estaduais (SEs) em 2023, a estatal ampliou, neste ano, a implementação da A3P para todas 28 as SEs.