Correios realiza leilão de itens de refugo em São Paulo

Os Correios vão promover, nos dias 4 e 5 de novembro, leilão eletrônico para venda de itens considerados refugo. Trata-se de objetos que tiveram as tentativas de entrega frustradas, cuja devolução ao remetente não foi possível e que não foram reclamados pelo destinatário nem pelo remetente no prazo estipulado pelo Código de Defesa do Consumidor, que é de 90 dias.

Serão alienados utensílios do lar; bijuterias; livros, revistas e outros objetos relacionados à cultura; peças e acessórios para veículos; vestuário; artigos infantis e equipamentos diversos.

O leilão será on-line, por meio do endereço www.licitacoes-e.com.br, identificado pelo nº 1052752. O edital está disponível nesse mesmo endereço, pelo caminho: Opções > Listar Documentos. Para acessar o sistema eletrônico e enviar propostas, os interessados devem fazer cadastro nas agências do Banco do Brasil, obter a chave de identificação e senha pessoal.

Podem participar da licitação pessoas físicas ou jurídicas, desde que atendam às condições fixadas no edital. É possível enviar a proposta de lance para um ou mais lotes, considerando o valor mínimo de cada um. Os valores poderão ser consultados no edital – Anexo 02 – Detalhamento dos Lotes.

A licitação ocorrerá em modo de Disputa Aberta. O prazo para acolhimento das propostas iniciais é dia 4 de novembro, às 9h (horário de Brasília/DF). A abertura das propostas acontece nessa mesma data e horário. A disputa dos lotes acontecerá da seguinte forma:

Lotes de 1 a 20: às 14h do dia 4/11/2024;

Lotes de 21 a 27: às 9h do dia 5/11/2024.

Os itens estão disponíveis para visitas em São Paulo (SP), nos dias 29, 30 e 31/10/2024, das 8h às 11h e das 13h às 16h, mediante agendamento prévio por telefone (11) 4313-8087 ou por e-mail [email protected]. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail: [email protected].