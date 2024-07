Correios prorroga a validade do processo seletivo para jovens aprendizes

Os Correios prorrogaram a validade do processo seletivo para a contratação de jovens aprendizes por mais um ano. A seleção foi aberta para 4.382 vagas mais cadastro reserva, para estudantes de 14 a 21 anos, e contou com a inscrição de 560 mil candidatos de todo o Brasil.

A seleção foi aberta em julho de 2023. Do total das vagas, 10% foram destinadas a candidatos e candidatas com deficiência, e 20% a quem se declarou preta, preto, parda ou pardo.

A convocação ocorrerá gradualmente, de acordo com a necessidade dos Correios e conforme as regras previstas no edital do processo seletivo.

Atividades – Os jovens têm jornada de 20 horas semanais, distribuída em quatro horas diárias, divididas em atividades teóricas (em entidade qualificada na formação técnico-profissional) e práticas (nos Correios). Os selecionados recebem o salário-mínimo-hora, conforme piso salarial de cada estado, além de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme.

O programa Jovem Aprendiz dos Correios foi implantado na estatal em 2011. Desde então, dezenas de milhares de jovens tiveram a oportunidade de conseguir sua primeira experiência profissional em uma das maiores empresas públicas brasileiras.

Os editais de convocação, por estado, e demais informações estão disponíveis no site dos Correios.