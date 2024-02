Correios nomeia comissão organizadora para realizar concurso público

Os Correios designaram, nesta quarta-feira (28), a comissão organizadora que irá conduzir a realização do concurso público da estatal.

A comissão será responsável por definir quantidade, tipo e localização das vagas do concurso, com base no trabalho realizado em 2023 pela atual gestão para realocar e redimensionar o atual efetivo. Além disso, a comissão irá realizar o processo de licitação para contratação da banca organizadora.

O concurso é um dos compromissos assumidos pela gestão dos Correios no processo de recuperação da estatal, iniciado com a retirada da lista de privatizações pelo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em seu primeiro dia de governo.

No decorrer de 2023, a atual gestão da empresa adotou uma série de medidas em benefício da melhoria das condições de trabalho e, consequentemente, da qualidade na prestação de serviços aos clientes. Entre as iniciativas estão a recuperação de mais de 40 cláusulas que haviam sido retiradas do acordo coletivo de trabalho e a retomada do diálogo com trabalhadoras e trabalhadores, com o fechamento de um acordo coletivo em mesa de negociação, sem intermediação da Justiça do Trabalho, o que não acontecia há sete anos, e que resultou em um aumento de quase 12% para parte do efetivo.

“A recuperação da empresa passa pela recuperação da dignidade e pela valorização das pessoas que trabalham nos Correios, sem perder de vista a sustentabilidade da estatal. A contratação de pessoas é uma medida essencial para que a empresa possa corresponder às novas demandas da sociedade e do mercado”, disse o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

As datas dos próximos passos serão divulgadas oportunamente.