Correios lança selo em homenagem aos Lençóis Maranhenses

Nesta segunda-feira (16), os Correios lançaram selo especial em homenagem ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, área reconhecida como Patrimônio Mundial Natural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

A cerimônia de lançamento ocorreu na Federação das Indústrias do Maranhão (FIEMA) e contou com a presença do ministro das Comunicações, Juscelino Filho; do diretor de Administração dos Correios, José Rorício, representando o presidente Fabiano Silva dos Santos; do presidente da FIMA, Edilson Baldez; do superintendente dos Correios no Maranhão, Thiago Silva Serra; do desembargador e presidente da Academia Maranhense de Letras, Lourival Serejo; além de outras autoridades, como a secretária de Estado do Turismo, Socorro Araújo, prefeitos e prefeitos eleitos. Na solenidade, José Rorício Vasconcelos conduziu o ato de obliteração do selo.

O superintendente dos Correios no Maranhão, Thiago Silva Serra, externou sua alegria pelo reconhecimento dos Lençóis Maranhenses, local admirado por todos pelas suas belezas encantadoras. “Somos testemunhas da beleza que são os nossos Lençóis Maranhenses. Desta forma, muito nos alegra que eles sejam eternizados no lançamento deste selo especial e do carimbo comemorativo”, disse.

Para o diretor de Administração, José Rorício Vasconcelos, trata-se de um evento que tem muito valor aos maranhenses e aos brasileiros. “Tenho o privilégio de representar o presidente Fabiano neste evento e isso me alegra por vários motivos, dentre eles por ser maranhense e saber exatamente o quanto significa a todos nós a eternização dos Lençóis Maranhenses em um selo postal”, afirmou.

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, falou sobre a importância do reconhecimento dos Lençóis Maranhenses com o título de Patrimônio Mundial Natural da Humanidade. “Nosso país é rico em belezas, como o Cristo Redentor, o nosso Pantanal, os Lençóis Maranhenses e tantas outras. Esta é uma justa homenagem a essa grande maravilha que tanto nos orgulha e precisa ser cada dia mais divulgada e preservada”, concluiu.

O reconhecimento do Parque como Patrimônio Mundial Natural da Humanidade ocorreu durante a 46ª sessão do Comitê do Sistema Patrimônio Mundial da Unesco, em julho deste ano, na cidade de Nova Deli, na Índia. A decisão levou em conta a beleza natural, as características geológicas e a conservação de habitats para a biodiversidade.

Recebem o título de Patrimônio Mundial lugares de relevância natural ou cultural que, segundo a Unesco, ultrapassam fronteiras nacionais e têm importância para toda a humanidade.

Selo – Com técnica de fotografia e fotorretoque, o selo traz uma imagem aérea das dunas de areia branca em contraste com as lagoas de água doce que fazem dos Lençóis Maranhenses um deserto sazonal.

A emissão teve tiragem de 80 mil selos, com 8 unidades em cada folha, no valor unitário de R$ 2,55. A peça já está disponível nas principais agências dos Correios.