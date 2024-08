Correios lança linha logística para gestão de documentos

Os Correios estão lançando uma nova linha para logística integrada de gestão documental, o Correios Gestão Doc. O serviço prevê a operação logística completa de documentos de empresas privadas ou de órgãos públicos, por meio de coleta, armazenagem, digitalização e gerenciamento dos documentos, seja em acervo físico ou digital, observando condições adequadas de temperatura para a preservação dos arquivos, entre outros aspectos.

O lançamento faz parte da estratégia “Correios do Futuro”, que tem como objetivo modernizar a empresa. Entre as novidades já anunciadas dentro dessa estratégia estão o superapp Correios, lançado na semana passada, e o marketplace, previsto para breve. Os próximos passos incluem lançamentos de novos serviços voltados à conectividade.

“O lançamento se soma a outras medidas que nossa gestão está tomando para modernizar os Correios. Nesse serviço aliamos tecnologia e logística integrada, segmento em que somos referência devido à eficiência e segurança de nossas operações, colocando toda nossa experiência à disposição das empresas e dos órgãos públicos”, afirma o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, destacando que a estatal, maior operadora logística da América Latina, é responsável hoje por realizar com 100% de acerto as maiores operações do segmento no Brasil, como a de entrega e coleta das provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, por exemplo.

Além disso, os Correios buscam extrair valor de atributos que apenas a estatal possui, como presença em todo o território nacional, credibilidade, fé pública e experiência no manuseio de documentos sigilosos – há mais de 360 anos a empresa realiza a entrega de documentos no país, garantindo o sigilo das correspondências previsto pela Constituição Federal.

O foco do Correios Gestão Doc são contratos com os órgãos públicos federais, na esteira do Decreto nº 12.124, de 30 de julho de 2024, editado pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estabelece a contratação preferencial dos Correios para a prestação de serviços postais não exclusivos por órgãos e entidades ligadas ao governo federal, incluindo autarquias e fundações.

Os Correios já haviam anunciado recentemente o lançamento de outra linha de operações logísticas completas, voltadas para o segmento médico, hospitalar e farmacêutico: o Correios Log Saúde. O serviço suporta operações logísticas completas, com armazenagem, separação de itens, controle de estoque, separação e atendimento de pedidos e integração aos demais serviços de entrega e logística reversa dos Correios. Com o Correios Log Saúde, a estatal expande e aprimora iniciativas regionais de logística voltadas para o setor de medicamentos.

Com mais de 360 anos de serviços de excelência prestados aos brasileiros e presentes em 100% dos municípios do país, os Correios realizam a importante função de integração e de inclusão social, papel indispensável para o desenvolvimento nacional, por meio da maior infraestrutura logística do Brasil: uma rede de atendimento de mais de 10 mil agências, mais de 8 mil unidades operacionais, 23 mil veículos e 85 mil empregadas e empregados diretos.