Correios finaliza entrega de 4,3 milhões de provas do Enem com 100% de acerto

Os Correios executaram com 100% sucesso a entrega das provas do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A megaoperação logística distribuiu cerca de 4,3 milhões de provas simultaneamente, em mais de 10 mil pontos em todo o país. As provas são aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), vinculado ao Ministério da Educação do Brasil (MEC).

A infraestrutura disponibilizada pelos Correios para realizar a operação neste domingo (3) traz números que impressionam: 2.500 veículos mobilizados, 25 aviões e 124 carretas, além de 35 embarcações (balsas ferryboat) para alcance de locais de difícil acesso nos Estados do Amazonas e do Pará. Ao todo, foram percorridos mais de 300 mil quilômetros, o equivalente a 7,5 voltas na Terra.

“Somente uma empresa pública do tamanho do Brasil consegue dar conta de uma operação logística dessa magnitude com 100% de eficiência. Temos muito orgulho de contribuir para o início da vida acadêmica de milhões de jovens do nosso País”, disse o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, que acompanhou a operação a partir do Centro de Operações do CEE Osasco, na capital paulista, desde as primeiras horas do dia.

Como único agente público presente em todas as cidades do país, há 16 anos os Correios são responsáveis pela entrega das provas do Enem. A empresa também realiza a coleta de todos os malotes com os cartões-resposta dos dois dias do exame e a logística reversa de todo o material até as centrais de correção.

Eficiência logística – Como maior empresa de logística da América Latina, os Correios são responsáveis por operações relevantes como a entrega de urnas eletrônicas, medicamentos, fraldas, leite em pó e provas de concursos públicos, em diversas regiões do Brasil.

A capacidade da estatal foi reconhecida por meio de um decreto, assinado pelo Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva em julho, estabelecendo que os órgãos do governo federal devem preferencialmente contratar os Correios para a prestação de serviços concorrenciais, como por exemplo a entrega de encomendas e a logística completa de suprimentos.