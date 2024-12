Correios e Governo da Paraíba firmam parceria para transporte e distribuição de medicamentos e insumos hospitalares

Os Correios e o Governo do Estado da Paraíba celebraram, na tarde de ontem (19), uma parceria que irá transformar a logística de distribuição de medicamentos e insumos hospitalares em todo o estado. O acordo, firmado na presença do presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, e do governador João Azevêdo, tem como objetivo garantir mais eficiência e agilidade no atendimento às unidades de saúde paraibanas.

O contrato abrange a prestação de um serviço completo de logística integrada em dois galpões, localizados em Campina Grande e João Pessoa, que funcionarão de forma dedicada, com o uso de tecnologia de gerenciamento e controle de todas as operações, desde o recebimento até a expedição das mercadorias.

Os galpões serão responsáveis por receber os medicamentos e insumos hospitalares diretamente dos fornecedores. Em seguida, os Correios realizarão os processos de conferência, armazenagem, separação dos produtos, transporte e distribuição até as unidades de saúde do estado, sempre cumprindo as normas e legislações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A estrutura logística irá atender todas as unidades de saúde do estado.

O contrato terá vigência de cinco anos, com uma receita de até R$ 126 milhões para os Correios. Esta é uma iniciativa única no país, sendo o primeiro contrato em âmbito estadual que realiza a logística de ponta a ponta, compreendendo armazenamento, transporte e distribuição, utilizando infraestrutura própria dos Correios.

João Azevedo, governador do estado da Paraíba, ressaltou que essa iniciativa representará uma grande economia para os cofres públicos, além de garantir eficiência e a entrega segura dos medicamentos e insumos. “Esse contrato será revolucionário para a saúde pública da Paraíba. Os Correios farão a distribuição de todos os insumos e medicamentos para os nossos hospitais. É uma economia gigante para os cofres públicos e, ao mesmo tempo, a eficiência e a certeza da entrega dos medicamentos e insumos em cada unidade”, afirmou.

O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, afirmou que o contrato representa um marco para a empresa e ressaltou a inovação dessa parceria. “Nós vamos trabalhar junto com o governo do estado para beneficiar a população. A Secretaria de Saúde poderá contar com toda a estrutura dos Correios, uma empresa pública que todo mundo confia, para ajudar o estado a gerir o estoque e entregar de modo mais eficiente.”

Mais contratos – Os Correios hoje são responsáveis por grandes contratos de logística com secretarias de Educação e/ou Saúde de governos de outros 9 estados (São Paulo, Minas Gerais, Piauí, Espírito Santo, Pernambuco, Acre, Pará, Paraíba, Rondônia).

Além de ter sido contratada pelas secretarias de Saúde e Educação de grandes municípios brasileiros (São Paulo/SP, Contagem/MG, Vitória/ES e Pelotas/RS, por exemplo), a estatal, ainda, realiza operações logísticas para a Aeronáutica no Rio de Janeiro/RJ, para o Tribunal de Justiça do Pará e para o Banrisul, no Rio Grande do Sul.

O avanço da estatal no segmento de logística faz parte da estratégia “Correios do Futuro”, que tem como objetivo trazer inovação para a estatal, modernizando a empresa. Entre as novidades já lançadas dentro dessa estratégia estão uma linha de operações logísticas completas voltadas para o segmento médico, hospitalar e farmacêutico (Correios Log Saúde) e uma linha de logística integrada de gestão documental (Correios Gestão Doc) para operação logística completa de documentos de empresas privadas ou de órgãos públicos, por meio de coleta, armazenagem, digitalização e gerenciamento dos documentos, seja em acervo físico ou digital, observando condições adequadas de temperatura para a preservação dos arquivos, entre outros aspectos.

Com mais de 360 anos de serviços de excelência prestados aos brasileiros e presentes em 100% dos municípios do País, os Correios realizam a importante função de integração e de inclusão social, papel indispensável para o desenvolvimento nacional, por meio da maior infraestrutura logística do Brasil: uma rede de atendimento de mais de 10 mil agências, mais de 8 mil unidades operacionais, 23 mil veículos e 85 mil empregadas e empregados diretos.

A estatal é a maior operadora logística da América Latina, responsável hoje por realizar com 100% de acerto as maiores operações do segmento no Brasil, como a de entrega e coleta das provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e a distribuição anual de livros didáticos para todas as escolas públicas do país, por exemplo.