Correios e CAIXA assinam protocolo de intenções para compartilhar estruturas de atendimento

Nesta terça-feira (12), os Correios e a CAIXA assinam um protocolo de intenções que prevê a implementação de soluções para o compartilhamento de suas estruturas, processos e serviços, facilitando o acesso da população a produtos financeiros e postais. A parceria favorece toda a sociedade e auxilia a execução de políticas públicas.

A estratégia prevê, com o compartilhamento de suas redes de atendimento, a ampliação da cobertura presencial das duas empresas, fato histórico de consolidação do serviço público no Brasil. A parceria prevê ainda que a CAIXA monte equipes de atendimento dentro das agências dos Correios. O compartilhamento dos espaços culturais das duas instituições também será objeto de avaliação.

“É uma grande satisfação oficializarmos essa parceria inédita, em que Correios e CAIXA, como estatais irmãs, se unem para levar mais cidadania para todos os pontos do País, cumprindo uma determinação do Presidente Lula”, disse o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos. “A grande beneficiária de nossa atuação conjunta é a população, que passa a contar com mais pontos de atendimento postal e de acesso a serviços relacionados ao PIS, o Seguro Desemprego e o FGTS, entre outros”, afirmou.

“A CAIXA e os Correios tiveram papel histórico decisivo para consolidação do território e da identidade nacional”, afirmou o presidente da CAIXA, Carlos Vieira. “As duas empresas são elos essenciais entre a população mais carente e as políticas públicas do Governo Federal. O compartilhamento de espaço e serviços, com uma capilaridade única no país, estimula a inclusão, a bancarização e a cidadania”, completou.

Ao adotarem a estratégia de compartilhamento de imóveis, Correios e CAIXA não apenas ampliam suas ofertas de serviços públicos à população, mas também otimizam despesas e impulsionam investimentos em infraestrutura predial por meio da recuperação de propriedades.

A parceria terá início na unidade dos Correios de Peixe-Boi (PA). A partir desta terça-feira (12), começa o atendimento por videoconferência no local, onde os clientes do banco poderão contar com atendimento para desbloqueio e atualização cadastral do CAIXA Tem, desbloqueio de senhas, consulta e autorização de saque de benefícios sociais além de consultas e orientações sobre o abono do PIS, Seguro Desemprego, FGTS e INSS, dentre outros produtos e serviços.

Atendimento CAIXA nos Correios – A CAIXA poderá realizar atendimentos de forma virtual ou presencial, com empregado do banco utilizando espaços dos Correios. A estratégia propicia mais agilidade e inovação em todas as cidades do país, dando foco aos municípios desassistidos. O atendimento da CAIXA, compartilhado com os Correios, favorecerá, principalmente, os beneficiários de programas sociais do Governo Federal, como o Bolsa Família, e moradores de regiões menos favorecidas, permitindo o contato com o banco à distância, com qualidade, agilidade e facilidade.

Ponto de Coleta dos Correios nas lotéricas – As lotéricas poderão oferecer à população a postagem e retirada de encomendas através do chamado “Ponto de Coleta”. A expansão desse modelo de atendimento para as lotéricas beneficia, principalmente, os clientes de serviços de encomendas. Essa iniciativa aprimora a experiência do cliente, tornando os serviços mais acessíveis e eficientes.