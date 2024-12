Correios atende 100% dos pedidos de Natal das crianças pelo segundo ano consecutivo

O Papai Noel dos Correios conseguiu atender 100% das cartinhas que se enquadraram nos critérios da campanha de 2024. Este é o segundo ano seguido em que a estatal atende todo os pedidos, com ajuda da sociedade brasileira, e marca um recorde no total de crianças atendidas: foram mais de 370 mil sonhos realizados em todo o País, 100 mil a mais que no ano passado.

Mais de 320 mil cartinhas foram adotadas pela sociedade – pessoas físicas e empresas. A meta da campanha, porém, foi alcançada e superada graças à assinatura de um acordo entre a estatal e a Receita Federal do Brasil, que destinou mais de 50 mil brinquedos apreendidos ou abandonados para a campanha Papai Noel dos Correios 2024. Foi o segundo ano consecutivo em que a RFB ajudou a entregar para milhares de crianças um presente de Natal, na reta final da campanha.

“Atender 100% dos pedidos feitos ao Papai Noel dos Correios pelo segundo ano consecutivo é uma imensa alegria para nós. Nosso compromisso como empresa pública é entregar cidadania, sonhos e esperança. Essa é a missão que o Presidente Lula nos indicou e somente uma empresa pública do tamanho do Brasil consegue liderar uma campanha desse porte, fazendo a ponte entre a sociedade e as crianças que precisam”, afirma o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

O secretário especial da Receita Federal do Brasil, Robinson Barreirinhas, comemorou a parceria com os Correios. “A Receita Federal está muito feliz por participar de mais uma edição do Papai Noel dos Correios, levando alegria para milhares de crianças por todo Brasil. E mais feliz ainda porque nossa parceria passa a ser permanente: a Receita será fornecedora de presentes todos os anos! Agradeço os servidores da Receita, pelo engajamento, e a Procuradoria da Fazenda Nacional, que viabilizou juridicamente este projeto”, diz.

A campanha – Há 35 anos, a campanha disponibiliza cartas enviadas por crianças em situação de vulnerabilidade social e por alunos matriculados em escolas da rede pública para adoção de madrinhas e padrinhos em todo o País.

A exemplo de 2023, a campanha também contou com o apoio voluntário (sem cobrança de cachê) de artistas e atletas para engajar a sociedade, como por exemplo Xuxa, Luccas Neto, Raí, Gilberto Gil e Milton Cunha.

Em 2024, de forma inédita, por meio de uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foram atendidos os pedidos de 8 mil crianças que vivem em abrigos de todas as capitais brasileiras.

Para celebrar os 35 anos da campanha, comemorados em 2024, os Correios também realizaram uma Carreata de Luz, composta de carros e caminhões da estatal iluminados, que percorreu todas as capitais brasileiras entre os meses de novembro e dezembro.

Outro marco histórico da campanha foi a projeção mapeada do símbolo do Papai Noel dos Correios no monumento ao Cristo Redentor no Rio de Janeiro, viabilizada pela CNP Seguradora, parceira comercial dos Correios na venda de seguros nas agências da empresa – desde 2023, a seguradora também é uma das maiores apoiadoras do Papai Noel dos Correios, adotando centenas de cartas de crianças de Brasília/DF e São Paulo/SP.