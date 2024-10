Correios assina contrato com ABDI para retomar inovação na estatal

Os Correios firmaram, nesta quinta-feira (27), contrato com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) para ter assessoria técnica especializada na contratação do desenvolvimento de solução baseada em Inteligência Artificial e Big Data. O objetivo final é modernizar a malha de transportes da empresa usando o Hubtec da ABDI, primeiro escritório de encomendas tecnológicas do Brasil.

Para o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, a inovação é fundamental para a empresa, tanto do ponto de vista de aumento de eficiência e produtividade, quanto da redução de custos, aumento de receita, oportunidade de novos negócios. “Estamos retomando a inovação nos Correios, que havia sido suspensa no governo anterior, durante o processo de privatização da estatal. Com a retirada da empresa da lista de privatizações pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em seu primeiro dia de mandato, iniciamos um processo de recuperação da estatal. A inovação é essencial no nosso projeto e ninguém melhor que a ABDI para nos auxiliar nessa jornada, que vai se refletir em ganhos para os clientes da empresa e para o Brasil”, destaca o executivo.

“É um orgulho dar apoio técnico a uma empresa como os Correios, uma empresa que une o país, que faz com que o país ande junto”, afirmou o presidente da ABDI, Ricardo Capelli. “Os Correios estão fazendo história, não só para a própria estatal, mas para o país, para as empresas públicas e para a administração pública”, avaliou ele.

A assinatura do contrato ocorreu durante o Inova Correios, evento de inovação e tecnologia da estatal, que aconteceu no auditório do Edifício-Sede da empresa, em Brasília, quando também foi lançado um Selo Personalizado simbolizando a parceria. O Inova Correios também contou com palestras de Bruno Portela, especialista em compra pública para inovação; e André Rauen, especialista em encomendas tecnológicas e líder do HUBTEC/ABDI.