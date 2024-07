Correios aprova Programa de Desligamento Voluntário

A proposta do Programa de Desligamento Voluntário (PDV/2024) dos Correios foi aprovada pelo Conselho de Administração da empresa. Antes, a proposta já tinha sido aprovada pela Diretoria Executiva. Para ser aplicado, o programa ainda precisa ser aprovado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST/MGI.

O lançamento do PDV em conjunto com a realização do concurso público foi um dos compromissos assumidos pela atual gestão para fortalecer, valorizar e reconhecer o seu quadro de pessoal efetivo.

A proposta prevê que sejam elegíveis os empregados do quadro de pessoal próprio dos Correios que estejam na situação de ativo na data do desligamento e que atendam, cumulativamente, até o último dia do mês anterior ao da data de encerramento das inscrições, aos seguintes requisitos: ter idade maior ou igual a 55 anos e menor que 75 anos; ter tempo de efetivo exercício nos Correios maior ou igual a 25 anos; e possuir pelo menos 36 meses de remuneração, nos últimas 60 meses.