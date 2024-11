Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto tem a passagem de mais de 234 mil veículos durante o feriado

A Ecopistas, administradora do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, contabilizou a passagem de 234 mil veículos em suas praças de pedágio sentido interior, durante o feriado da Consciência Negra, na quarta-feira, 20 de novembro.

O número superou a expectativa da concessionária que esperava que, neste período, de 112 mil a 172 mil veículos seguissem em direção às cidades do Vale do Paraíba, Alto Tietê, região serrana de Campos do Jordão e Litoral Norte de São Paulo e Rio de Janeiro.

O pico do movimento no sentido interior aconteceu entre 09h e 10h, da própria quarta-feira, quando 9.889 mil veículos passaram pelas praças de pedágio. Já no retorno dos turistas em direção a São Paulo, o momento de tráfego mais intenso aconteceu entre 17h e 18h, com a passagem de 8.891 mil veículos nesta hora.

Atendimentos e acidentes

Nas operações deste feriado, 196 usuários precisaram de auxílio, sendo 112 atendimentos mecânicos, 60 apoios de guincho e 24 socorros médicos. No total foram contabilizados 27 acidentes no trecho de concessão Ecopistas, com 8 feridos e uma vítima fatal.