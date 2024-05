Corpus Christi deve movimentar R$ 5 bi no turismo de SP

O feriado de Corpus Christi deve movimentar R$ 5 bilhões para o turismo de São Paulo, segundo estimativas do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de SP. O levantamento aponta ainda um avanço de 7% no fluxo de turistas, comparado com o último ano, o equivalente a 2,9 milhões de viajantes.

Celebrado 60 dias após a Páscoa, Corpus Christi em latim significa “Corpo de Cristo”, a festividade está associada a religião católica e começou a ser realizada na Idade Média (1193-1258). Em São Paulo, estado brasileiro com o maior número de templos religiosos, segundo o IBGE, a data coincide com eventos e programação ligados à fé cristã protestante e católica como, por exemplo, a Marcha para Jesus, visitas ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, a tradicional confecção de tapetes, em Santana de Parnaíba, entre outros.

O turismo religioso corresponde anualmente por cerca de 20 milhões de viagens em São Paulo, de acordo com o Ministério do Turismo. São Paulo aparece no topo da lista do IBGE como destino brasileiro com maior número de templos religiosos.

“Vivemos em um estado com uma gama de opções, não só em dias comuns, mas também durante os feriados. O turismo religioso estimula os setores de hospedagem, alimentação e transporte”, afirma Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.

Uma sondagem realizada pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de SP (ABIH-SP) aponta ocupação hoteleira de 57,5% no Estado de São Paulo durante o feriado. O levantamento mostra a capital paulista com maior fluxo turístico durante a data, uma expectativa de 47,5%, logo depois vem o Litoral Norte com 80,5% e em seguida o Vale do Ribeira com 95% de expectativa em ocupação hoteleira.