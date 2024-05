Corpus Christi: Confira o horário de funcionamento das instituições culturais do Estado

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado divulgou o horário de funcionamento dos seus equipamentos durante o Dia de Corpus Christi deste ano. A data ocorre nesta quinta-feira (30) e, apesar de não ser feriado nacional, mas sim ponto facultativo, é celebrada em todo o país. Na capital paulista, é considerada feriado. Veja os detalhes a seguir.

Museus

Pinacotecas – 10h às 18h.

Memorial da Resistência – 10h às 18h.

Museu Afro Brasil Emanoel Araújo – 10h às 17h.

Museu da Língua Portuguesa – 9h às 16h30.

Museu de Arte Sacra – Fechado.

Museu das Favelas – 10h às 17h.

Museu Catavento – 9h às 17h (bilheteria até às 16h).

Museu da Imagem e do Som (MIS) – 10h às 18h.

MIS Experience – 10h às 19h.

Museu do Futebol – 9h às 17h.

Museu Casa das Rosas – 10h às 17h30.

Museu Casa Guilherme de Almeida – 10h às 18h.

Museu Casa Mário de Andrade – 10h às 18h.

Museu Casa de Portinari – 9h às 18h.

Museu da Imigração – 9h às 18h (bilheteria até às 17h).

Museu do Café – 9h às 18h (bilheteria até às 17h).

Museu das Culturas Indígenas – 9h às 20h.

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro – 9h às 18h.

Museu Índia Vanuíre – 9h às 20h.

Paço das Artes – 12h às 18h.

Bibliotecas

Biblioteca Parque Villa-Lobos – 9h30 às 18h30.

Biblioteca de São Paulo – 9h30 às 18h30.

Teatros

Teatro Sérgio Cardoso – Sessões às 15h, 19h e 20h.

Theatro São Pedro – Fechado.

Teatro de Araras Maestro Francisco Paulo Russo – Fechado.

Espaços culturais

Mundo do Circo – Fechado.

Sala São Paulo – Fechada.

Conservatório de Tatuí – Fechado.

Fábricas de Cultura das Zonas Norte e Sul, Diadema, Osasco e Iguape – Fechadas.

Fábricas de Cultura Zona Leste, Santos e São Bernardo do Campo – 9h às 17h.

São Paulo Escola de Teatro – Fechada.

São Paulo Escola de Dança – Fechada.