Corpos carbonizados dificultam identificação em queda de avião em MT

A Polícia Civil de Mato Grosso informou nesta sexta-feira (16) que ainda não foi possível identificar as vítimas da queda do avião em Apiacás (MT) devido a situação de destruição da aeronave.

Os cinco corpos foram carbonizados e se fundiram aos destroços do avião de pequeno porte. Segundo a delegada Paula Meira Barbosa, a perícia conseguiu resgatar alguns fragmentos de ossos e restos de biológicos humanos.

Identificação será feita por exame de DNA. ”Vamos trabalhar para tentar identificar as vítimas por meio de DNA. Não foi possível confirmar a identidade de nenhum dos ocupantes, nem a posição em que os corpos estavam, devido à incineração”, explicou Paula.

Vídeo mostra momento da decolagem do avião. Imagens divulgadas pela polícia mostram quando aeronave decola da pousada onde as vítimas estavam hospedadas, às margens do rio Teles Pires (MT). O avião caiu cerca de 50 minutos depois.

Aeronave explodiu na queda e ninguém sobreviveu. Ainda não há informações oficiais sobre o que motivou a queda da aeronave. Imagens obtidas pelo UOL mostram avião em chamas e completamente destruído.

Resgates continuam nesta sexta (16). Uma equipe da FAB (Força Aérea Brasileira) auxiliará no recolhimento das ruínas do avião para apuração das causas do acidente.

CINCO PESSOAS MORRERAM

Cinco pessoas estavam na aeronave de prefixo PS-AAS. O bimotor caiu em uma fazenda e explodiu na queda.

O avião estava registrado no nome do empresário Arni Spiering, 69, uma das vítimas. Nas redes sociais, o clube de futebol União Esporte Clube, time de Rondonópolis do qual Arni já foi presidente, lamentou a morte.

Na aeronave estavam ainda outros três passageiros e o piloto, identificado como Helder de Souza, de 44 anos. Ao UOL, a pousada Amazônia Fishing Lodge, que fica na divisa de Mato Grosso com o Pará, informou que as vítimas estavam hospedadas no local desde segunda-feira (12) para praticar pescaria.

Dois netos do empresário, identificados Arni Alberto e João Marcos Trojan, também morreram. Os nomes dos netos foram confirmados pela empresa Sementes Ouro Branco, cujo dono era Arni. “Em memória dos nossos amados familiares. Suas vidas foram um exemplo de amor e força. Sentiremos sua falta eternamente, mas seu espírito viverá em nossos corações para sempre”, escreveu a empresa.

Um funcionário da empresa de Arni Spiering também morreu. Ademar de Oliveira de Júnior era gerente comercial da Sementes Ouro Branco. Ele também atuava como diretor da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Em um comunicado, o órgão lamentou a morte dele. “Diante dessa perda a diretoria da Aprosmat roga a Deus conforto espiritual e se solidariza com toda as famílias, funcionários e amigos”, diz nota de pesar.