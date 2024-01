Corpo de menina de 14 anos é encontrado em Ubatuba

O corpo de uma adolescente que desapareceu após tentar atravessar um rio em Ubatuba (SP) foi encontrado. Uma mulher de 20 anos que estava com ela segue desaparecida.

A vítima foi identificada como Jhennyfer Lawany Lapa dos Santos, 14 anos. O corpo foi encontrado na praia do Léo e reconhecido por familiares.

Uma jovem que estava com ela segue desaparecida. Equipes do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) continuam as buscas por Sabrina Silva Soares na região.

TENTATIVA DE TRAVESSIA

A adolescente e a jovem desapareceram após tentarem atravessar o rio Puruba, na praia de mesmo nome, em Ubatuba. Vítimas sumiram por volta das 13h30.

As duas teriam sido arrastadas pela correnteza no local. A informação foi repassada por um homem que se identificou como tio da adolescente e da mulher. Ele acrescentou ainda que, após as duas serem levadas em direção ao mar, as perdeu de vista.

Vítimas seriam naturais de Embu (SP) e Taboão da Serra (SP). A informação é do GBMar.