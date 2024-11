Corpo de Bombeiros recebe novos oficiais após quase 1 ano de treinamento intenso

Mais 29 oficiais da Polícia Militar se formaram nesta sexta-feira (29) na Escola Superior de Bombeiros, em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. Os formandos, que iniciaram o curso em janeiro deste ano, aprenderam e treinaram técnicas de prevenção e combate a incêndios, salvamento aquático, terrestre e em altura, atendimento pré-hospitalar e a emergências, além de ocorrências envolvendo produtos perigosos.

Para o 2° tenente Anderson Magno, que passou como o primeiro colocado da turma, a formatura foi uma “coroação” após um longo período de desafios. “É muito difícil estar aqui. Os nossos treinamentos diários exigiram muito do nosso físico e mental por praticamente um ano, mas isso nos tornou prontos para enfrentar os desafios lá fora”, garantiu.

Os novos bombeiros seguem o conselho dado pelo comandante da corporação, o coronel Nilton Zacarias: “Quanto mais se sua em treinamento, menos se sangra em combate”.

Ainda conforme o tenente Magno, pensar na família sempre foi a maior motivação para continuar. Ele afirmou que tanto nos treinamentos quanto, agora, no atendimento de ocorrências reais vai se lembrar das pessoas que ama para dar cada vez mais o seu melhor.

Durante a formatura, os oficiais compartilharam a alegria da finalização do ciclo com a família e amigos. O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, aproveitou o seu discurso para relembrar sua formatura na turma de bombeiros. “Hoje fiquei emocionado quando vi uma tenente formanda com a filhinha no colo, porque eu lembro do meu filho que, na época da minha formatura no Corpo de Bombeiros, tinha 3 aninhos. Me dediquei muito pra ficar entre os primeiros e poder escolher a região onde eu ia trabalhar porque queria ficar perto da minha família”, revelou.

Além disso, o secretário lembrou de missões humanitárias feitas fora do estado e até do país pelos militares que integram a corporação, como a tragédia em Brumadinho (MG), o terremoto na Turquia, o salvamento no Rio Grande do Sul após as enchentes, entre outros.

Ainda durante o evento foi anunciado a entrega de quatro auto bombas de salvamento (ABS) para o Corpo de Bombeiros, que são os caminhões devidamente equipados que auxiliam o efetivo no atendimento de ocorrências. Cada veículo possui um tanque de 4 mil litros e bomba de incêndio com capacidade de mil galões por minuto.

O investimento estadual para a compra das ABS ultrapassa os R$ 7 milhões. Os caminhões serão destinados para as cidades de Caraguatatuba, Catanduva, Leme e Taboão da Serra.

Aplausos, lágrimas e “banho”: saiba como é a cerimônia de formatura dos bombeiros

A cerimônia de formatura dos bombeiros é um tanto quanto diferente. Além dos certificados, os novos bombeiros recebem capacetes, colocados sob suas cabeças por algum familiar. Os formandos também fazem passeata, dão gritos de guerra e, ao fim, se juntam ao centro do pátio e recebem um “banho” de água e atravessam a tirolesa.

Os formandos de hoje começaram o módulo de especialização em janeiro deste ano. Nesse período, eles aprenderam a combater incêndios, resgatar e salvar pessoas, com simulações exatas para não serem pegos desprevenidos durante o trabalho.

Pais, amigos e familiares são convidados para participar da cerimônia e, em determinado momento, vão ao encontro do formando para prestar a homenagem. A formatura desta sexta-feira foi marcada por aplausos e emoção.