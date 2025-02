Corpo de Bombeiros de SP resgata cachorro amarrado de córrego em Santo André

O Corpo de Bombeiros de São Paulo resgatou um cachorro de pequeno porte em Santo André, no ABC paulista, por volta das 23h30 de sexta-feira (14).

O resgate foi realizado na Rua Professora Maria Losangeles Navarro, na região do Parque Marajoara.

As equipes foram acionadas por moradores, que teriam ouvido o animal latindo. Quando chegaram ao local, os bombeiros encontraram o animal amarrado, às margens de um córrego.

O cão foi resgatado por um dos agentes, que o carregou cuidadosamente, subindo um pequeno barranco até chegar à rua.

Moradores que estavam no local ficaram aliviados quando viram o animal são e salvo nos braços do bombeiro. Ao ser colocado no chão, o cachorro estava molhado e assustado.