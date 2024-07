Corpo de Bombeiros de SP encerra missão no RS com mais de 1,3 mil resgates

O Corpo de Bombeiros de São Paulo encerra nesta sexta-feira (19) as atividades da operação mobilizada para ajudar nos trabalhos de resgate e recuperação no Rio Grande do Sul, após os temporais que atingiram o estado em abril.

Ao todo, a corporação realizou o resgate de 1.056 pessoas e de 279 animais. Seis corpos foram localizados pelos agentes. Desde o dia 2 de maio, foram oito forças-tarefas enviadas, totalizando 265 agentes empregados nos 78 dias de trabalho no estado gaúcho.

A porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo, tenente Olívia, destacou o empenho e o trabalho humanitário dos profissionais enviados à missão.

“Apesar da tragédia, retornamos com o coração satisfeito e com sentimento de missão cumprida. Felizes de ter levado um acalento às pessoas que sofreram e felizes também por nossos bombeiros terem retornado com segurança para os seus lares. Agradecemos muito o apoio do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul e de todas as instuições civis e militares que também nos apoiaram nessa missão”, afirma.

Para os resgates de vítimas e animais em situação de risco, o Corpo de Bombeiros paulista mapeou extensas áreas afetadas pelas enchentes, com o emprego de drones, cães de busca, embarcações e diversas viaturas.

As operações ocorreram nos municípios gaúchos mais afetados pela tragédia, como Porto Alegre, Eldorado do Sul, Canoas, São Leopoldo, Lajeado, Cruzeiro do Sul, Taquari, Bom Retiro do Sul e Teotônia, incluindo buscas em áreas rurais e próximas aos rios.

Os bombeiros militares que retornam da missão vão se apresentar na estação da corporação em São Paulo no próximo sábado, dia 20 de julho.