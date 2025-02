Corpo de Bombeiros alerta sobre riscos do banho noturno no Mar durante onda de Calor

Em meio a uma onda de calor extremo que tem levado muitos cariocas às praias durante a noite, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro emitiu um alerta sobre os perigos associados ao banho noturno no mar. Com a visibilidade comprometida, as chances de acidentes aumentam, e até agora, em 2025, já foram registrados 50 atendimentos relacionados a emergências na água, resultando em 12 mortes, uma delas envolvendo Alexandre de Carvalho, que desapareceu enquanto tentava salvar uma mulher em apuros.

Na última sexta-feira (21), um corpo que correspondeu às características de Carvalho foi encontrado no Leme, na Zona Sul do Rio, e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para reconhecimento.

A presença significativa de banhistas nas praias à noite, mesmo em dias da semana, tem sido um fenômeno notável. Entretanto, como enfatizado pelo major Fábio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros, é crucial que os frequentadores evitem mergulhos. “Recomendamos que as pessoas desfrutem da praia por outros meios, como chuveiros ou bebidas geladas, mas não devem se arriscar a entrar no mar”, alertou.

A falta de iluminação adequada durante a noite torna o ambiente ainda mais perigoso. Os bombeiros destacam que muitos resgates são realizados com base em som ou tato devido à escassez de visibilidade. Além disso, os salva-vidas estão disponíveis apenas até o pôr do sol, enquanto as bases dos bombeiros permanecem operacionais 24 horas por dia.

As orientações são claras: em caso de emergência ou afogamento, deve-se ligar para o número 193 e aguardar a chegada do socorro. Vale lembrar que as bandeirinhas que indicam o nível de segurança na água não estão presentes à noite.

Diversos frequentadores da praia têm expressado suas preocupações. A analista financeira Adriele comentou que sempre observa a agitação do mar antes de decidir entrar. “Geralmente verificamos se há correnteza e voltamos se percebermos algo suspeito”, afirmou. Por outro lado, Luciano da Silva Emiliano, pintor de automóveis, ressaltou a importância de evitar mergulhos profundos quando não há salva-vidas disponíveis.

Enquanto isso, muitos preferem simplesmente aproveitar a atmosfera das praias à noite sem entrar na água. Rodrigo Verta, barraqueiro local e surfista experiente, mencionou: “Nós costumamos sentar na areia e ouvir o som das ondas. Entrar no mar é arriscado”. Raiane Cristiana da Silva, designer de unhas e moradora da Baixada Fluminense, também compartilhou sua experiência: “Eu trago meu filho à praia para escapar do calor insuportável da Baixada. Mas não vou além da beirinha do mar”.

Assim sendo, é evidente que as precauções devem ser redobradas durante os banhos noturnos no mar. O Corpo de Bombeiros continua a alertar para que todos priorizem sua segurança e optem por alternativas mais seguras para se refrescar durante essas noites quentes.