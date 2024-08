Coronel Sardano foca em currículo e histórico para ser prefeito de Santo André

Com o slogan “Experiência Não se Transfere, Vote em Segurança”, o candidato a prefeito de Santo André pelo partido NOVO, Coronel Sardano, pretende explorar seu extenso currículo e histórico de bons serviços prestados à população da cidade para convencer o eleitor andreense de que é o melhor nome para governar a cidade pelos próximos quatro anos.

Em seu vasto currículo na área de segurança, Sardano criou a primeira Secretaria de Segurança Municipal do Brasil, em 2001, ainda na gestão do então prefeito Celso Daniel. Em 45 anos de vida pública, por 30 anos serviu à Polícia Militar, onde terminou seu trabalho comandando o 10º Batalhão de Santo André.

Além disso, foi vereador por três mandatos, secretário municipal de Segurança Cidadã do município por três ocasiões, nas gestões de Celso Daniel e com o atual prefeito Paulo Serra, nos quais foi o responsável pela implantação do COI (Comitê de Operações Integradas); Projeto Detecta (Muralha Eletrônica), sistema de monitoramento por meio do uso de câmeras de segurança; Operação Sono Tranquilo, de combate aos pancadões; além da Operação Delegada, em conjunto com a Polícia Militar.

É dele também a criação da Patrulha Maria da Penha, serviço cujo objetivo é oferecer acompanhamento preventivo periódico e garantir maior proteção às mulheres que enfrentam situações de violência doméstica e familiar que possuem medidas protetivas de urgência vigentes.

Bacharel em Ciências do Direto pela Faculdade de Direito de São Bernardo, Sardano também é escritor, palestrante, professor universitário e articulista de grandes jornais, revistas e sites.

“Coloco meu currículo à disposição para a cidade seguir em boas mãos, continuar melhorando e se desenvolvendo, agora com um olhar mais técnico e voltado especialmente à Segurança, Saúde e respeito ao uso do dinheiro público”, complementa o candidato do Partido NOVO à Prefeitura de Santo André.

Nos primeiros dias de campanha, Coronel Sardano direcionou o foco a reuniões com a equipe e à produção de material eleitoral, como vídeos e fotos para serem utilizados nas redes sociais, além de pontuais ações de rua.