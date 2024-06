Coro do Conservatório de Tatuí homenageia compositores contemporâneos em concerto no Teatro Procópio Ferreira

No ano em que completa 70 anos, o Conservatório de Tatuí – instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e considerada a maior escola de música e artes cênicas da América Latina, gerida pela Sustenidos Organização Social de Cultura, anuncia o concerto do Coro da instituição na próxima quinta-feira, dia 27, às 20h, no Teatro Procópio Ferreira. Com o tema ‘Compositores Contemporâneos’, o grupo interpretará obras consagradas de Eric Whitacre, Ola Gjeilo, John Rutter, Morten Laudidsen, entre outros, sob a regência de Marcos Baldini. A entrada é gratuita.

Criado em 1988, o Coro do Conservatório de Tatuí reúne cerca de 25 vozes. Com o objetivo de oferecer uma ampla experiência do ambiente profissional voltado para a atividade coral aos estudantes da instituição, o grupo tem realizado apresentações importantes de repertório a capella, música brasileira, repertório sinfônico e óperas, ao longo de sua trajetória. Uma das características marcantes do grupo é o destaque dado à interpretação cênica das músicas.

O regente do Coro, Marcos Baldini, iniciou seus estudos de Canto Erudito no Conservatório de Tatuí, sob orientação da Professora Angelina Colombo Ragazzi, sendo o primeiro sopranista a ingressar no curso de canto desta instituição. Dentre seus Mestres de Canto e Interpretação da Música Barroca, destacam-se os professores Marius van Altena (Holanda), Jordi Savall (Espanha), Julia Gooding (Inglaterra), Pedro Couri Neto (Minas Gerais) e Nicolau de Figueiredo (Schola Cantorum Basiliensi, na Suíça), o qual o classificou como um legítimo cantor soprano masculino.

Paralelamente, desenvolveu um profundo aprimoramento técnico com a Professora e Doutora Mariana Cioromila (Romênia). Em 2006, ganhou o 1º lugar no II Concurso de Canto realizado pelo Conservatório de Tatuí, além de ganhar o prêmio de “Melhor Intérprete de Música Brasileira”. É formado em Licenciatura em Música pela Universidade Metropolitana de Santos com Pós-Graduação em Docência no Ensino Superior. Também é formado em Canto Lírico e Regência Coral pelo Conservatório de Tatuí.

O concerto do Coro do Conservatório de Tatuí é gratuito e os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma INTI ou na bilheteria do teatro, de terça a sexta-feira, das 13h às 16h e das 17h às 20h. Confira todos os detalhes da programação da Instituição em sua Agenda Cultural.

SERVIÇO:

Concerto: Coro do Conservatório de Tatuí

Coordenação e regência: Marcos Baldini

Data: 27 de junho de 2024, quinta-feira

Horário: 20h

Local: Teatro Procópio Ferreira

Rua São Bento, 415, Centro – Tatuí/SP

Entrada gratuita