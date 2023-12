Coro de Santo André se apresenta no teatro do Sesc Santo André em único espetáculo

O Coro de Santo André convida o público para o espetáculo “Natal Musical Interativo” no domingo, 10 de dezembro, às 16h, no teatro do Sesc Santo André. Este evento comemora os 15 anos do Coro, trazendo novas versões de clássicos natalinos como “Oh Happy Day”, “Noite Feliz” e “Boas Festas”. Durante algumas músicas, o Coro incentiva a participação ativa do público, experimentando harmonizações e improvisações.

Fundado em 2008 pelo Maestro Roberto Ondei, o Coro surgiu como resposta à necessidade de preencher uma lacuna artística na região do ABC, em São Paulo. O projeto, desde o início, demonstrou uma promissora busca pela excelência musical e um compromisso com a promoção da cultura na comunidade.

Ao longo dos anos, o Coro de Santo André tem se dedicado não apenas a apresentações, mas também a atividades comunitárias, workshops educativos e colaborações artísticas. A diversidade de repertório, que abrange desde peças clássicas até composições contemporâneas, reflete a abertura do coro para explorar e inovar. Hoje, é mais do que uma simples reunião de vozes; é uma manifestação da riqueza cultural da região. Seu compromisso com a excelência, aliado ao apoio institucional e comunitário, continua enriquecendo a vida artística local.

Programação:

Natal Interativo

Apresentação do espetáculo “Natal Musical Interativo”, que contempla músicas natalinas conhecidas do grande público como Oh Happy Day, Noite Feliz, Boas Festas, entre outras, trazidas em novas roupagens e algumas delas com atividades de interação musical com o público.

Haverá ações interativas com a plateia junto com algumas músicas cantadas pelo Coro, sugerindo cantar-se harmonizações, experimentar processos intuitivos e de improvisação, através de dinâmicas que foram inspiradas em nomes como Bobby McFerrin, Jacob Collier, entre outros. Essa ação faz parte das comemorações dos 15 anos do Coro da Cidade de Santo André.

Dia 10/12, domingo, às 16h

Teatro

Livre – Autoclassificação

Ingresso – R$40,00 / R$20,00 / R$12,00

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André