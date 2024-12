Coro da Cidade se apresenta no teatro do Sesc Santo André

O Coro da Cidade se apresenta dia 14 de dezembro no Sesc Santo André reverenciando a música popular brasileira através de uma apresentação regida pelo maestro Roberto Ondei e com a participação da Banda Othoá. A apresentação contará com sucessos que marcaram a história da cultura brasileira, através de composições de mestres como Tom Jobim, Milton Nascimento e Chico Buarque. Essa celebração à nossa história é um tributo à MPB e à sua influência constante no imaginário e no cotidiano dos brasileiros.

O Coro da Cidade de Santo André foi criado em 2008 pelo maestro Roberto Ondei, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Santo André. Incorporado à Secretaria de Cultura em 2009, o coro se consolidou ao longo dos anos, tendo colaborado com importantes orquestras, como a Orquestra Sinfônica de Santo André, OSUSP, e Bachiana Filarmônica SESI SP. Em 2018, o Coro passou a atuar de forma independente e formou a Associação Coro da Cidade de Santo André, estabelecendo-se como referência no canto coral amador no Brasil. Sua atuação abrange um trabalho pedagógico contínuo, oferecendo formação musical para cantores de diferentes níveis e promovendo apresentações em espaços importantíssimos como a Sala São Paulo e o Auditório do MASP.

Para o espetáculo A Grandiosa Música Popular Brasileira, o Coro da Cidade de Santo André contará com os arranjos da Banda Othoá, que trará novas interpretações para canções icônicas do repertório brasileiro. Os vocalistas Mariane Claro e Henrique Villas Boas darão voz a essas músicas, acompanhados pelo piano, contrabaixo e bateria da banda, que adicionará uma dimensão contemporânea à performance. Essa colaboração reflete o compromisso do Coro e da Banda Othoá com a valorização da MPB, um gênero que nasce da fusão de ritmos e influências culturais e que há décadas traduz o espírito e a diversidade do Brasil.

Programação:

A Grandiosa Música Popular Brasileira

com o Coro da cidade de Santo André e a participação da Banda Othoá

Dia 14/12, sábado, das 19h às 20h30

Teatro

12 anos

Ingresso – R$50,00 / R$25,00 / R$15,00

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André