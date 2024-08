Coro da Cidade de Santo André leva MPB ao Cine Theatro Carlos Gomes

Tom Jobim, Milton Nascimento, Djavan e Tim Maia são apenas alguns dos compositores cujos sucessos serão interpretados pelo Coro da Cidade de Santo André no espetáculo “A Grandiosa Música Popular Brasileira”, que estreia no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes neste final de semana. A apresentação, que conta com a participação da Banda Othoá, acontece no sábado (31), às 18h, e no domingo (1º), às 17h. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla.

Cerca de 15 clássicos da música brasileira serão interpretados por 70 vozes do coro, distribuídas em dois grupos, sob a regência do maestro Roberto Ondei e com o acompanhamento dos músicos da banda Othoá, composta por piano e voz, contra-baixo e bateria regidos pelo maestro Henrique Villas-Boas. A Grandiosa Música Popular Brasileira é uma produção da Associação Coro da Cidade de Santo André.

Nascido para preencher uma lacuna artística que existia no ABC, o projeto Coro da Cidade de Santo André foi criado em 2008 pelo maestro Roberto Ondei. Tornou-se um grupo de excelência artística e significativamente conhecido no circuito cultural brasileiro, recebendo menções altamente positivas por meio da crítica especializada. Atualmente é formado por 120 pessoas com idade entre 18 e 80 anos.

Serviço

A Grandiosa Música Popular Brasileira – Coro da Cidade de Santo André e banda Othoá

Data: 31/8 (sábado), às 18h | 1º/9 (domingo), às 17h

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 – Centro

Meia entrada solidária a R$ 20 (1k g alimento)

Inteira: R$ 40

Compras pelo link