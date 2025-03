Coritiba e Rafinha anunciam rescisão de contrato após viagem polêmica

O retorno de Rafinha ao Coritiba teve uma duração surpreendentemente breve, com a rescisão do contrato entre o clube e o lateral sendo formalizada nesta quarta-feira, dia 19. O vínculo, que estava previsto para se estender até o final de 2025, foi encerrado por acordo mútuo.

Através de um comunicado oficial, o Coritiba confirmou a saída do atleta: “O Coritiba informa que o atleta Rafinha não faz mais parte de seu elenco de jogadores, tendo ambos em comum acordo rescindido o contrato que tinha vigência até o fim de 2025. O Coxa deseja êxito ao atleta que nasceu para o futebol como Piá do Couto”.

A decisão pela rescisão ocorreu em meio a uma controvérsia envolvendo a participação de Rafinha na Beckenbauer Cup, torneio amistoso promovido pelo Bayern de Munique, clube onde o lateral teve destaque durante sua carreira na Europa. A viagem à Alemanha ocorreu sob a justificativa de que Rafinha precisava resolver questões pessoais, levando à sua ausência no amistoso contra o Santos, realizado no último domingo (16) no Estádio Couto Pereira.

No entanto, a presença do jogador na competição pegou muitos de surpresa, uma vez que o Coritiba não tinha conhecimento da participação dele no evento. Em resposta à indignação da torcida coxa-branca, Rafinha se manifestou publicamente, assumindo total responsabilidade por suas ações: “O Coritiba nem sabia da existência desse torneio. Fui por que quis, assumo toda a responsabilidade. Se o que fiz é errado, o único responsável sou eu. Nem o Coritiba e nem minha assessoria faltaram com a verdade! O Bayern de Munique é notícia em todo mundo. Jamais quis esconder alguma coisa que o mundo inteiro iria ver. Sempre respeitei todos os clubes que passei e nunca tive um problema de indisciplina durante esses 21 anos de carreira”.

Rafinha fez sua estreia no Coritiba há 20 anos e retornou ao clube em 2023, após uma longa trajetória no futebol europeu. Durante sua curta passagem na atual temporada, ele participou de apenas 10 jogos, sendo 9 deles como titular e contribuindo com uma assistência.