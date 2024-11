Coritiba e Jorginho encerram parceria

Na noite desta segunda-feira, o Coritiba encerrou sua terceira colaboração com o técnico Jorginho, após uma derrota de 2 a 0 para o Santos pela 36ª rodada da Série B de 2024. Com um aproveitamento de 50% em sua recente passagem pelo clube, Jorginho não estará à frente do time na temporada de 2025, conforme anunciado oficialmente e previamente noticiado pelo Blog da Nadja.

Durante esta última etapa no Coritiba, Jorginho acumulou oito vitórias, três empates e sete derrotas ao longo de 18 partidas. Sua trajetória anterior no clube incluiu um acesso em 2019, contrastando com resultados menos favoráveis em 2020. Apesar dos números, o treinador é amplamente reconhecido internamente por sua capacidade de liderança e contribuição ao time. Uma pesquisa realizada no ge revelou que 54,9% dos torcedores desejavam a permanência do técnico.

Em declarações emocionadas, Jorginho expressou pesar por não ter conseguido levar o Coritiba de volta à primeira divisão. Ele destacou a satisfação pessoal e profissional que sentiu ao trabalhar com a equipe e recordou suas conquistas anteriores na Série B, incluindo acessos tanto com o Coritiba quanto com o Vasco. “Fica a amizade e a gratidão”, declarou ele, reforçando os laços formados durante sua passagem.

As negociações entre Jorginho e a diretoria do Coritiba foram pautadas por respeito mútuo e compreensão, culminando em uma decisão conjunta para seguir caminhos distintos. Embora tenha revitalizado a motivação do elenco e mantido um desempenho competitivo, a ausência do tão almejado acesso foi determinante para a mudança.

Diante dessa transição, o Coritiba já está em busca de um novo treinador que alinhe com os planos para 2025. Até o fim da Série B deste ano, nas partidas contra Chapecoense e Botafogo-SP, Guilherme Bossle assumirá interinamente o comando técnico da equipe. A expectativa é que essa mudança traga novas perspectivas ao clube paranaense na próxima temporada.