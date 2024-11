Coritiba avalia futuro e busca por novo treinador em 2025

O Coritiba Foot Ball Club e o treinador Jorginho não chegaram a um consenso sobre a continuidade do técnico para a temporada de 2025. Diante deste impasse, a diretoria alviverde inicia a busca por um novo comandante que atenda tanto as expectativas financeiras quanto o perfil de liderança prometido pela Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para o próximo ano.

Jorginho, que permanece à frente do time até o término da Série B do Campeonato Brasileiro, liderará a equipe em confronto contra o Santos nesta segunda-feira, às 21h, no Estádio Couto Pereira, pela 36ª rodada. O técnico é reconhecido internamente por seu bom desempenho com o elenco, conseguindo motivar os jogadores e manter uma competitividade satisfatória. Contudo, recentes resultados levaram a diretoria a reavaliar o planejamento futuro.

As negociações entre Jorginho e o clube ocorrem há alguns dias e, embora ambas as partes mantenham uma relação de respeito mútuo, decidiram seguir caminhos distintos. A possibilidade de Jorginho receber propostas de outros clubes também influenciou essa decisão.

Com um aproveitamento de 52,9% em 17 jogos – somando oito vitórias, três empates e seis derrotas – Jorginho se destacou entre os técnicos que passaram pelo Coritiba nesta temporada. A equipe atualmente ocupa a décima posição na tabela da Série B, com 50 pontos, e não possui mais chances de acesso ou risco de rebaixamento. Restam três jogos para encerrar a temporada: contra Santos, Chapecoense e Botafogo-SP.

Internamente, Jorginho recebe elogios dos dirigentes, colaboradores e atletas do clube. Em uma enquete realizada pelo ge, 54,9% dos torcedores manifestaram apoio à permanência do técnico em 2025.

Em paralelo às indefinições sobre Jorginho, surgiram especulações acerca do interesse do Coritiba no técnico Mozart, atualmente no comando do Mirassol. Apesar das partes negarem qualquer tratativa oficial até o momento, fontes revelaram que um empresário sondou o clube sobre tal interesse. Mozart tem história no Coxa, onde atuou como jogador e integrou a comissão técnica em diferentes funções antes de assumir interinamente o time principal em 2020.

A busca por um novo treinador reflete a ambição do Coritiba em encontrar um líder capaz de conduzir o clube conforme as expectativas traçadas pela SAF para 2025. Enquanto isso, a torcida aguarda ansiosa pelos próximos desdobramentos.