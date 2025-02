Corinthians x Universidad Central: veja informações e prováveis escalações do duelo pela Libertadores

Nesta quarta-feira, o Corinthians se prepara para um confronto decisivo contra a Universidad Central-VEL, que ocorrerá no jogo de volta da segunda fase da Copa Libertadores. A partida terá início às 21h30 (horário de Brasília) e será realizada na Neo Química Arena, casa do Timão.

No primeiro encontro entre as equipes, o Corinthians não conseguiu alcançar um resultado positivo, terminando a partida em um empate de 1 a 1. Apesar de ter iniciado com vantagem, após um gol de André Carrillo, a equipe viu seus esforços frustrados ao ceder o empate no segundo tempo, deixando os torcedores decepcionados.

Para garantir a sua passagem à próxima fase da competição continental, o Corinthians precisa vencer o duelo em Itaquera. Um novo empate no placar agregado levará a decisão para os pênaltis, enquanto uma derrota significará a eliminação do clube paulista da Libertadores. A expectativa é alta e os torcedores aguardam ansiosos por uma performance que leve o Timão adiante na competição.