Corinthians x Santos: veja escalações do clássico pelo Paulistão

Na noite desta quarta-feira, 12 de abril, Corinthians e Santos se preparam para o tão aguardado Clássico Alvinegro, que ocorrerá na Neo Química Arena, casa do Timão. O confronto integra a nona rodada do Campeonato Paulista e está agendado para iniciar às 21h30 (horário de Brasília).

O técnico Ramón Díaz confirmou a escalação do Corinthians, que contará com os seguintes jogadores: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo; Raniele, José Martínez, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Por sua vez, o Santos, sob a direção de Pedro Caixinha, deve adotar um esquema tático 3-5-2. A provável formação do Peixe inclui Gabriel Brazão; João Basso, Zé Ivaldo e Luan Peres; Leo Godoy, Tomás Rincón, Thaciano, Neymar e Pituca; Guilherme e Tiquinho Soares.

Até o momento, o Corinthians se destacou na competição ao se tornar o primeiro clube a garantir a vaga nas quartas de final do torneio. Sob o comando de Ramón Díaz, a equipe acumulou um total de 22 pontos até aqui, resultado de sete vitórias, um empate e uma derrota em nove partidas disputadas. Com isso, o Timão lidera tanto o Grupo A quanto a classificação geral do Campeonato Paulista.

Em contrapartida, o Santos atravessa um momento desafiador. Atualmente posicionado na terceira colocação do Grupo B com apenas 9 pontos conquistados, a equipe precisa urgentemente de uma vitória contra o Corinthians para reverter sua situação. Além disso, dependerá de resultados adversos da Portuguesa para conseguir voltar à zona de classificação para as etapas finais do torneio estadual.