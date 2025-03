Corinthians x Palmeiras: FPF define datas das finais do Paulistão e causa problema para CBF

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou, na terça-feira, 11, as datas das finais do Campeonato Paulista, que ocorrerão entre os tradicionais rivais Corinthians e Palmeiras. A primeira partida está marcada para o dia 16 de maio, um domingo, às 18h30, no Allianz Parque. Já a segunda e decisiva partida será realizada no dia 27 de maio, uma quinta-feira, às 21h35, na Neo Química Arena. Ambas as finais terão cobertura ao vivo pelos canais detentores dos direitos de transmissão, incluindo TV Record, Cazé TV, TNT e Paulistão+.

É importante notar que a capacidade do Allianz Parque poderá ser reduzida durante o primeiro jogo, uma vez que no dia anterior, sábado, ocorrerá um show da banda britânica Simply Red. Com a apresentação programada para encerrar às 23h, será necessário implementar uma operação eficiente para desmontar rapidamente o palco e preparar a arena para a disputa entre os dois clubes em poucas horas. Essa situação é semelhante ao que aconteceu na final do Paulistão de 2024, onde o Palmeiras enfrentou o Santos.

A definição da data do segundo confronto foi alvo de discussões entre a FPF e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Originalmente, a FPF propôs que a final fosse realizada no dia 27 em consideração à Data FIFA, que termina em 25 de maio. Contudo, a CBF solicitou que o jogo fosse antecipado para o dia 26 devido ao início do Campeonato Brasileiro previsto para 29 de maio. Apesar das divergências, a FPF prevaleceu e confirmou a final para o dia 27.

Como resultado dessa decisão, os jogos da primeira rodada do Brasileirão para ambos os clubes serão adiados. O Corinthians enfrentaria o Bahia e o Palmeiras jogaria contra o Botafogo no sábado, 29, mas isso não será mais possível devido à necessidade de um intervalo mínimo de descanso de 72 horas após a final.

Os clubes expressaram apoio à manutenção da final dois dias após o término da Data FIFA para evitar desfalques significativos em suas escalações. O Corinthians é o maior vencedor do campeonato paulista, acumulando 30 títulos ao longo dos anos e busca reforçar sua supremacia estadual. Por sua vez, o Palmeiras, com 26 conquistas, almeja conquistar seu quarto título consecutivo no torneio – feito alcançado apenas pelo extinto clube Paulistano há mais de um século.

No que diz respeito às convocações para seleções nacionais, até o momento apenas Brasil, Peru e Venezuela divulgaram suas listas. As seleções sul-americanas se preparam para a 14ª rodada das Eliminatórias marcada para o dia 25 de maio. Para os clubes rivais de São Paulo, essa programação favorece a presença dos jogadores convocados nas finais do Paulistão.

Entre os corintianos convocados estão Carrillo para a seleção peruana e José Martínez representando a Venezuela. Além disso, Félix Torres e Ángel Romero podem ser chamados para as seleções do Equador e Paraguai. O atacante Memphis Depay não deverá estar ausente na final pois sua seleção jogará antes nas datas da Liga das Nações.

No lado palmeirense, Estêvão já está convocado pela seleção brasileira. A expectativa é que outras convocações sejam anunciadas em breve. O zagueiro Gustavo Gómez deve ser chamado pelo Paraguai e Richard Ríos pela Colômbia. Além disso, jogadores como Piquerez, Emi Martínez e Facundo Torres figuram na pré-lista do Uruguai e têm boas chances de serem incluídos na lista final do técnico Marcelo Bielsa.