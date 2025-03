Corinthians x Barcelona-EQU: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians se prepara para um confronto decisivo nesta quarta-feira (12), quando receberá o Barcelona-EQU, às 21h30, na Neo Química Arena. Esta partida marca o jogo de volta da terceira fase prévia da Copa Libertadores, e o time brasileiro enfrenta uma tarefa hercúlea após perder o primeiro encontro por 3 a 0.

Para avançar à fase de grupos da competição continental, a equipe alvinegra precisa vencer por pelo menos três gols de diferença para levar a disputa para os pênaltis ou por quatro gols para garantir a classificação direta. A expectativa é alta entre os torcedores, que aguardam ansiosamente um milagre no jogo.

A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo, ESPN e Disney+, aumentando a expectativa em torno do evento esportivo.

O técnico Ramón Díaz deve implementar pelo menos uma alteração na formação titular do Corinthians. O lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, que atuou como titular na semifinal do Campeonato Paulista, não foi inscrito para a Libertadores. Matheus Bidu é o nome mais cotado para ocupar sua posição. Dada a necessidade de uma vitória expressiva, há a possibilidade de mudanças adicionais na equipe. O treinador pode optar por modificar a formação que conta com quatro meias, retirando um dos volantes para incluir mais um atacante.

Os jogadores Talles Magno e Romero estão disputando uma vaga entre os titulares, enquanto Yuri Alberto, que sofreu um trauma no tornozelo esquerdo, está apto para jogar, pois não foi diagnosticada nenhuma lesão.

Por outro lado, o Barcelona-EQU chega à partida com foco total. O técnico Segundo Castillo decidiu poupar cinco jogadores titulares durante o último jogo do Campeonato Equatoriano, onde sua equipe sofreu uma derrota significativa de 4 a 0 para o Independiente Del Valle. Essa foi a primeira derrota da equipe no torneio local.

A situação dos equatorianos também gerou preocupações: Alex Rangel pode ser desfalque devido a uma contratura na coxa posterior. No entanto, Mario Pineida retornará ao time titular após cumprir suspensão no jogo de ida.

Formações previstas para o jogo:

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Hugo); José Martínez, Carillo, Raniele e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Barcelona-EQU: Contreras; Bryan Carabalí, Jhonnier Chala (Alex Rangel), Xavier Arreaga e Mario Pineida; Arroyo, Leonai Souza e Joaquín Valiente; Brian Oyola, Janner Corozo e Octavio Rivero. Técnico: Segundo Castillo.

Com o cenário montado e as expectativas elevadas, resta saber se o Corinthians conseguirá superar as adversidades e garantir sua classificação na Copa Libertadores.