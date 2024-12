Corinthians Vira Contra Criciúma e Alavanca Esperanças na Libertadores

Na emocionante 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians conseguiu uma virada impressionante sobre o Criciúma, vencendo por 4 a 2 no Estádio Heriberto Hülse. O jogo foi marcado por um primeiro tempo desafiador para o time paulista, que viu o Criciúma abrir 2 a 0 com dois gols do atacante congolês Bolasie aos 30 e 38 minutos. No entanto, após o intervalo, o Corinthians mostrou resiliência e capacidade de reação.

A recuperação do Corinthians começou aos 17 minutos do segundo tempo, quando Rodrigo Garro aproveitou um erro na saída de bola do Criciúma para diminuir a diferença. Apenas três minutos depois, Matheus Bidu empatou com um belo gol de fora da área. A virada veio aos 38 minutos, com Yuri Alberto finalizando uma assistência de Romero após outra falha defensiva do Criciúma. Já nos acréscimos, aos 49 minutos, Yuri Alberto fechou o placar em um contra-ataque rápido, novamente com passe decisivo de Romero.

Com essa vitória, o Corinthians alcançou sua sétima vitória consecutiva no Brasileirão, somando 50 pontos e subindo para a oitava posição na tabela. Esse resultado é crucial para as ambições do time em conquistar uma vaga na Copa Libertadores, beneficiado pela ampliação do G-7 para G-8 após o título do Botafogo.

Por outro lado, o Criciúma enfrentou seu sétimo jogo sem vitória e permanece na zona de rebaixamento. O time catarinense ocupa a 17ª colocação e precisa urgentemente reverter sua situação nas próximas partidas.

O Corinthians se prepara agora para enfrentar o Bahia na próxima rodada, enquanto o Criciúma recebe o Flamengo em busca de pontos vitais para escapar da queda. A luta continua intensa no Brasileirão, prometendo mais emoção até a última rodada.