Corinthians vira a chave em tempo recorde para sair do Z4 no Brasileiro

O Corinthians tem quatro dias para transformar a emoção da classificação na Copa Sul-Americana em combustível para encarar o Fortaleza, vice-líder do Brasileirão e próximo adversário no torneio continental.

O Timão visita a equipe cearense na Arena Castelão, no próximo domingo (25), às 16h (horário de Brasília).

Internamente, o Corinthians fortalece o discurso de “virar a chave” em tempo recorde para focar no Brasileirão, após a vitória nos pênaltis sobre o Bragantino, pelas oitavas da Sul-Americana, na última terça-feira (20).

O mantra ganhou peso extra pela sequência difícil no campeonato de pontos corridos coincidir com as disputas de competições mata-mata -quartas de final da Copa do Brasil e Sul-Americana.

“Hoje é comemorar a classificação, mas amanhã já acordar e pensar no domingo. Estamos em uma situação delicada [no Brasileirão] que o time não merece estar, o clube não merece estar, mas estamos focados em poder mudar essa chave”, disse Matheus Bidu, lateral-esquerdo do Corinthians.

A equipe alvinegra terá confrontos com três equipes que integram o G4 do Brasileiro, incluindo o atual líder Botafogo, nas próximas três semanas. A série é encarada como o “teste de fogo” do returno pela comissão técnica.

Além disso, o técnico Ramón Díaz tem a expectativa de contar com o retorno de lesionados no embate com o Fortaleza.

“Para nós, é muito importante, o clube fez grande esforço para trazer jogadores, eles vão se reincorporar, e teremos também Raniele, Yuri e Romero, jogadores que vão ajudar para que o time seja mais competitivo. E vamos trabalhar, temos tempo de recuperar, sabemos que vamos jogar contra um grande time. Mas também não é fácil jogar contra o Corinthians, fora de casa competimos, sabemos como fazer. Temos que melhorar, jogar não só 45 minutos”, declarou Ramón Díaz, após a classificação na Sul-Americana.

O clube também espera regularizar os vistos de trabalho dos reforços José Martínez e Héctor Hernández para a estreia nas próximas semanas. Todo esse cenário contribui para que haja alta expectativa de reverter a situação mesmo diante de adversários difíceis.

Veja os próximos confrontos do Corinthians pelo Brasileiro:

Fortaleza x Corinthians – 25/08 – 24ª rodada

Corinthians x Flamengo – 01/09 – 25ª rodada

Botafogo x Corinthians – 15/09 – 26ª rodada