Corinthians vence São Paulo no Morumbis e sai na frente na decisão do Brasileiro feminino

Com dois gols de Vic Albuquerque, maior artilheira da história do Corinthians, o alvinegro venceu o São Paulo por 3 a 1 no confronto de ida da final do Campeonato Brasileiro feminino na manhã deste domingo (15).

A partida no Morumbis, em São Paulo, contou com um público de quase 30 mil torcedores, e marca a busca da equipe do Parque São Jorge –favorita ao título de 2024– pelo sexto troféu da competição, em mais uma final disputada por dois clubes paulistas.

Com o resultado, as Brabas saem com vantagem e podem ficar com a taça mesmo se perderem por um gol de diferença no próximo jogo, que acontece em 22 de setembro, na Neo Química Arena, também a partir das 10h (horário de Brasília).

O São Paulo começou o jogo com maior posse de bola e impondo pressão às adversárias, com uma série de jogadas ensaiadas e boas chances na frente.

Porém, a equipe do Morumbis pecou na hora das finalizações e, por um erro de marcação da zaga, acabou sofrendo o primeiro gol aos 22 minutos do primeiro tempo. Millene recebeu uma bola cruzada de Vic Albuquerque no lado esquerdo da pequena área e completou para as redes para abrir o placar do jogo.

Embalada pelo gol, a equipe do Corinthians liderada pelo técnico Lucas Piccinato gradualmente ganhou mais espaço no campo, se impondo através de uma troca de passes certeira.

Para consolidar a vitória, o segundo gol das Brabas aconteceu logo aos três minutos do segundo tempo, com a camisa 17 Vic Albuquerque, que aproveitou o rebote de uma defesa da arqueira Carlinha e balançou as redes das rivais.

Vic voltou a marcar aos 43 aproveitando bobeada da zaga são-paulina e chegou aos 106 gols em 193 jogos pelo clube, se distanciando ainda mais como a maior artilheira do Corinthians. O São Paulo diminuiu o placar nos acréscimos, com gol de Ariel após cruzamento na pequena área, aos 50 minutos.

“A gente tá vivo, isso foi muito importante para todas, estavam todas emocionadas e esperando esse momento. Jogar no Morumbis foi um sonho realizado para mim. Vamos para lá em busca da vitória, não tem choro não”, afirmou Ariel após a partida à TV Globo.

O resultado confirma a força do Corinthians no futebol feminino. O clube disputa a oitava final no Campeonato Brasileiro, sendo a quarta de forma consecutiva. Maior vencedor do torneio, a equipe levou a taça de campeã nacional nos anos de 2018, 2020, 2021, 2022 e 2023.