Corinthians vence o Inter e avança para a semifinal da Supercopa Feminina

O Corinthians venceu o Inter por 4 a 2 e se classificou para a semifinal da Supercopa Feminina. A partida foi realizada no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Os gols das Brabas foram marcados por Jaque Ribeiro, Milleni, Gabi Portilho e Jheniffer. As jogadas aconteceram aos seis, aos 25 e aos 42 minutos do primeiro tempo, e aos 48 da etapa final, respectivamente.

Já as Coloradas balançaram as redes com Priscila, duas oportunidades. Os lances foram aos 10 e aos 21, da primeira etapa.

COMO FOI O JOGO

O primeiro tempo do confronto foi bastante movimentado, apesar do forte calor em Porto Alegre. Logo aos seis minutos, o Corinthians conseguiu abrir o placar com Jaque Ribeiro, mas a festa durou pouco, já que Priscila sofreu um pênalti, foi para a cobrança e deixou tudo igual.

Sem deixar a intensidade cair, as duas equipes seguiram balançando as redes na etapa inicial. Priscila fez o seu segundo gol do jogo, aos 21 minutos, colocando o Inter na vantagem. Pouco depois, Milleni aproveitou para empatar aos 25 e Gabi Portilho fez o terceiro do Corinthians aos 41.

Já no segundo tempo o ritmo diminuiu um pouco. Apesar das duas equipes continuarem buscando o gol, a efetividade foi menor. Aos 15 minutos, Tauane Zóio conseguiu marcar para o Inter, mas o impedimento foi sinalizado e o gol anulado. Nos acréscimos, Jheniffer sacramentou a vitória do Corinthians ao balançar as redes aos 48.

O resultado classifica o Corinthians para a semifinal da Supercopa Feminina. As Brabas do Timão vão enfrentar a Ferroviária ou o Flamengo na próxima fase. A outra semifinal será entre Cruzeiro e Avaí Kindermann.