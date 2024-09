Corinthians vence Fortaleza por 3 a 0 e avança na Sul-Americana

O Corinthians venceu o Fortaleza por 3 a 0 na Neo Química Arena e garantiu a vaga na semifinal da Sul-Americana na noite desta terça-feira (24).

Na próxima fase, o vencedor encara quem passar do confronto entre Athletico-PR e Racing-ARG. No primeiro jogo, o Athletico venceu por 1 a 0 na Ligga Arena e encara o time argentino nesta quinta-feira (26) no El Cilindro, em Buenos Aires.

Do outro lado da chave, Libertad-PAR x Cruzeiro –o time mineiro venceu o primeiro jogo por 2 a 0–, e Lanús-ARG x Independiente Medellín-COL –empate por 0 a 0 na partida de ida– brigam para avançar às semifinais.

No primeiro jogo das quartas de final, no dia 18, o Corinthians não se abalou diante da torcida do Fortaleza que lotou a Arena Castelão e fez 2 a 0, com gols de Igor Coronado e Yuri Alberto.

Se chegou às quartas da Sul-Americana, no Brasileiro o Corinthians amarga a zona do rebaixamento, com 28 pontos em 27 partidas, mesmo após a vitória na última rodada por 3 a 0 contra o Atlético-GO, em casa.

Na próxima rodada do nacional, o time enfrenta o São Paulo, no domingo (29), no Mané Garrincha, em Brasília.

A chegada recente dos reforços vindo do exterior –o holandês Memphis Depay e o peruano André Carrillo– é a esperança da torcida para que o Corinthians, sob o comando de Ramón Díaz, engate uma sequência de bons resultados para escapar da zona da degola no Brasileiro e buscar um título.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 3 x 0 FORTALEZA

CORINTHIANS

Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Hugo; José Martínez (Ryan), Breno Bidon (Rodrigo Garro), Carrillo (Charles) e Igor Coronado; Romero (Memphis Depay) e Yuri Alberto (Pedro Henrique). Técnico: Ramón Díaz

FORTALEZA

João Ricardo, Tinga, Britez, Cardona e Felipe Jonatan; Zé Welison, Pedro Augusto (Matheus Rossetto), Emmanuel Martínez (Breno Lopes) e Pochettino (Calebe); Marinho (Yago Pikachu) e Renato Kayzer (Lucero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Juiz: Piero Maza (Chile)

Assistentes: Claudio Urrutia e Miguel Rocha (ambos do Chile)

VAR: Juan Lara (Chile)

Público: 44.680

Renda: R$ 2.510.922,50

Cartões amarelos: Matheuzinho (Corinthians) e Emmanuel Martínez, Renato Kayzer, Breno Lopes e Brítez (Fortaleza)

GOLS:

Corinthians: Romero, Igor Coronado e Pedro Henrique, aos 9, 13 e 36 minutos do 2T