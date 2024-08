Corinthians tenta acordo por Raniele após cobrança pública do Cuiabá

O Corinthians tenta um acordo com o Cuiabá pela dívida na compra de Raniele.

Pedro Silveira, diretor financeiro do Corinthians, procurou o Cuiabá na última quinta-feira (15) após a cobrança pública pela dívida de Raniele.

O Cuiabá foi reticente nessa abordagem. O Dourado não quer dar qualquer desconto e nem aumentar o prazo para pagamento.

Sem resposta do Timão na cobrança do “calote”, o Cuiabá entrou na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF na quinta-feira para exigir cerca de R$ 11 milhões. O Corinthians deixou de pagar a segunda parcela da compra do volante.

O contrato prevê a cobrança do valor integral do acordo, além de multa em caso de inadimplência. A parcela de 400 mil euros (R$ 2,4 mi) venceu em 31 de julho. Ainda há valores combinados de 520 mil euros (R$ 3,1 mi) em novembro e 400 mil euros (R$ 2,4 mi) em julho de 2025. Com a multa de 30%, a cobrança chega aos R$ 11 milhões.

O silêncio do Timão acontecia enquanto o clube faz várias propostas milionárias no mercado. Essa situação irritou o presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch.

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, fez outras ofertas com pagamento parcelado nos últimos dias, como no caso do volante venezuelano José Martínez, do Philadelphia Union. No total, a atual gestão já se comprometeu a pagar mais de R$ 170 milhões em reforços.