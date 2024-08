Corinthians tem 66% de risco de rebaixamento no Brasileiro

A 24ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou na segunda-feira (26), e os resultados não foram bons para o Corinthians: o clube perdeu para o Fortaleza e viu concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento, como Fluminense e Grêmio, vencerem – os jogos deixaram o alvinegro com mais de 66% de risco de descenso. O levantamento é do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

CENÁRIO PERIGOSO

O Corinthians tem 66,1% de risco de queda. Apenas Cuiabá e Atlético-GO têm porcentagens maiores em relação ao time de Ramón Diaz. Os mato-grossenses e os goianos somam, respectivamente, 77,3% e 90,1% nas projeções da UFMG.

Vitória, Fluminense e Criciúma aparecem na sequência – todos com números acima de 20%. Outros três times surgem quando a lista se expande à casa dos 10%: Juventude, Bragantino e Grêmio.

RISCO DE REBAIXAMENTO

Atlético-GO: 90,1%

Cuiabá: 77,3%

Corinthians: 66,1%

Vitória: 57,9%

Fluminense: 32,7%

Criciúma: 21,1%

Juventude: 12,5%

Bragantino: 10,6%

Grêmio: 10,4%

Athletico: 8,4%

Inter: 6%

UNS TENSOS, OUTROS RINDO À TOA

Quatro times garantiram, matematicamente, suas vagas na Série A do ano que vem: Fortaleza, Botafogo, Palmeiras e Flamengo.

O São Paulo, que registra 41 pontos, aparece com 0,002% e também está virtualmente confirmado. Bahia e Cruzeiro vivem situações semelhantes, com menos de 0,1% de risco de queda.