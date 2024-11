Corinthians supera Palmeiras em clássico emocionante e respira aliviado fora do Z4

Em um confronto crucial para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Corinthians conquistou uma vitória significativa sobre o Palmeiras, com um placar de 2 a 0, em duelo realizado na noite desta segunda-feira (4), na Arena Corinthians, em Itaquera. A partida integrou a 32ª rodada da competição.

O triunfo, celebrado por sua fervorosa torcida, permitiu ao Timão avançar na tabela de classificação, alcançando a 13ª posição com um total de 38 pontos. Por outro lado, o Palmeiras, que acumula 61 pontos, viu suas esperanças pelo título do Brasileiro se complicarem, uma vez que o líder Botafogo, que ainda enfrentará o Vasco nesta rodada e soma 64 pontos, pode aumentar sua vantagem.

Mesmo atuando como visitante, o Palmeiras adotou uma postura ofensiva durante o jogo, gerando diversas oportunidades de gol que foram frustradas pelas defesas do goleiro Hugo Souza. No entanto, aos 40 minutos da primeira etapa, Caio Paulista cometeu um erro na defesa. Matheuzinho aproveitou para dominar a bola e assistiu o argentino Garro, que finalizou com precisão para superar o goleiro Weverton.

Na segunda metade do jogo, o Palmeiras manteve a pressão ofensiva. Entretanto, o Corinthians demonstrou eficácia ao ampliar sua vantagem em um contra-ataque veloz. Aos 10 minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio do Palmeiras, Martínez recuperou a posse e acionou Garro. Este avançou e encontrou Yuri Alberto livre, que driblou Weverton antes de concluir para o gol vazio, assegurando assim a vitória corintiana.