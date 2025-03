Corinthians se prepara para a final do Paulistão sem quinteto selecionável

O Corinthians intensifica seus treinamentos em preparação para o decisivo confronto contra o Palmeiras, agendado para esta quinta-feira (27), na Neo Química Arena. Na manhã desta terça-feira, a equipe técnica do clube conduziu a primeira sessão tática da semana, embora tenha ocorrido sem a presença dos cinco jogadores convocados que estão participando da Data FIFA: André Carrillo, José Martínez, Ángel Romero, Félix Torres e Memphis Depay.

Conforme informações divulgadas pelo Corinthians, os atletas em questão realizaram atividades de ativação na academia e, posteriormente, participaram de um aquecimento no campo. Durante essa sessão, foram desenvolvidos dois exercícios técnicos focados na troca de passes e na posse de bola sob pressão simulada, em um cenário que buscava replicar as dificuldades que poderão enfrentar no jogo.

Na parte final do treinamento, o treinador Ramón Díaz implementou uma série de testes táticos visando definir a escalação que irá enfrentar o rival Palmeiras. Entretanto, a expectativa é que somente na quarta-feira o comandante tenha à disposição todo o elenco, incluindo os atletas que estão com as seleções.

O retorno do atacante Memphis Depay ao Centro de Treinamento Joaquim Grava era aguardado nesta terça-feira. No entanto, sua chegada a São Paulo foi atrasada devido aos compromissos da seleção da Holanda na Liga das Nações, onde enfrentaram a Espanha. O jogador utilizou um voo fretado pelo Corinthians para garantir sua participação na partida contra o arquirrival.

O embate entre Corinthians e Palmeiras está marcado para às 21h35 (horário de Brasília) na Neo Química Arena. O Timão entra em campo com a vantagem do empate, após vencer o primeiro jogo da final por 1 a 0, podendo assim conquistar o título do Campeonato Paulista.